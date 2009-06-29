  1. بین الملل
  2. سایر
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

وزیر دفاع عراق:

دوران تروریسم در عراق پایان یافته است/ آماده باش کامل نیروها

دوران تروریسم در عراق پایان یافته است/ آماده باش کامل نیروها

در حالی که از صبح فردا سه شنبه نیروهای آمریکایی بطور کامل از شهرهای این کشور خارج می شوند، وزیر دفاع عراق از پایان دوران تروریسم در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عبدالقادر العبیدی" در گفتگوی تلویزیونی خود خطاب به تروریست ها در عراق، با به مبارزه طلبیدن آنها اظهار داشت: با تمام توان خود به نیروهای نظامی ما حمله کنید و مطمئن باشید که هرگز نتیجه ای نخواهید گرفت.

وزیر دفاع عراق در ادامه تاکید کرد: دوران تروریسم در این کشور پایان یافته است.

وزارت کشور عراق در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نیروهای خود را در حال آماده باش کامل قرار داده و تعطیلات و مرخصی ها را بطور کامل لغو کرده است.

در 48 ساعت گذشته غیر از دو حمله به کاروان نیروهای آمریکایی در بغداد و کربلا که تلفات جانی هم نداشت، آرامش کامل بر عراق حکمفرما بوده است.

از سوی دیگر مردم عراق در نظر دارند امروز  در بغداد جشنی بزرگ با عنوان "روز حاکمیت ملی" به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از شهرها برگزار کنند.

کد مطلب 904171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها