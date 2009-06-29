دوران تروریسم در عراق پایان یافته است/ آماده باش کامل نیروها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عبدالقادر العبیدی" در گفتگوی تلویزیونی خود خطاب به تروریست ها در عراق، با به مبارزه طلبیدن آنها اظهار داشت: با تمام توان خود به نیروهای نظامی ما حمله کنید و مطمئن باشید که هرگز نتیجه ای نخواهید گرفت.

وزیر دفاع عراق در ادامه تاکید کرد: دوران تروریسم در این کشور پایان یافته است.

وزارت کشور عراق در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، نیروهای خود را در حال آماده باش کامل قرار داده و تعطیلات و مرخصی ها را بطور کامل لغو کرده است.

در 48 ساعت گذشته غیر از دو حمله به کاروان نیروهای آمریکایی در بغداد و کربلا که تلفات جانی هم نداشت، آرامش کامل بر عراق حکمفرما بوده است.

از سوی دیگر مردم عراق در نظر دارند امروز در بغداد جشنی بزرگ با عنوان "روز حاکمیت ملی" به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از شهرها برگزار کنند.