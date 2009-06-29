ابلاغ 20 برنامه قرآنی ویژه تابستان/ 1000 مجموعه قرآنی مجوزفعالیت دارند

حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیت سازمان دارالقرآن مختص فصل تابستان نیست، اما طبیعی است که این فعالیتها در تابستان با شتاب بیشتری پیش رفته و برنامه ریزی ها قوت می گیرند.

وی افزود: علاوه بر این موارد مراکز قرآنی تحت نظارت سازمان دارالقرآن کریم در فصل تابستان فعالیتهای مضاعف دارند.

بهبودی یادآور شد: بیش از 1000 مجموعه در کشور تحت نظارت سازمان تبلیغات مجوز دارند و فعالیت می کنند که در فصل تابستان فعالیتهای خود را افزایش می دهند. فعالیت این مراکز الزاما معادل یک دوره یا یک فعالیت نیست، بسیاری از این مراکز شعب مختلف دارند و در استانها، شهرستانها، مساجد، حسینه ها و مدارس کلاسهای مختلفی برگزار می کنند.

وی با اشاره به فعالیتها و کمیت آنها در فصل تابستان گفت: در پایان تابستان می توان اعلام نظر کرد که این مراکز چه فعالیتهایی داشته اند. اگر بخواهیم دست کم برای هرکدام از این مجموعه ها یک برنامه درنظر بگیریم 1000 برنامه یا دوره برگزار می شود اما بی تردید هرکدام از این مجموعه ها، ادارات و در رأس آن دارالقرآنهای سراسر کشور فعالیتهای متعددی دارند. با توجه به زمینه سازی و فراهم بودن زمینه مناسب برای جلب قرآن آموزان در تابستان قطعا برای مقاطع مختلف سنی و گرایشهای مختلف، برنامه وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم اظهار داشت: بیش از 20 برنامه امسال به استانها برای اجرا ابلاغ شده تا آن را در سطوح و گرایشهای مختلف برگزار کرده و ذائه های مختلف را جذب کنند.

وی با اشاره به جامعیت برنامه های سازمان دارالقرآن، گفت: مراکز قرآنی می توانند از عهده برگزاری این دوره ها برآ مده و مخاطبان بیشتری جذب کنند، البته طبیعی است که در این رابطه آنها با محدودیتهایی هم مواجه هستند.

حسین بهبودی در رابطه با نظام مند بودن آموزش قرآن و فعالیتهای قرآنی در مراکز استانی تصریح کرد: سازمان دارالقرآن علاوه براینکه نمی خواهد استقلال قومیتی مراکز استانی خدشه دار شود، از آنها خواسته و آنها هم معمولا علاقمند هستند که برنامه های سازمان دارالقرآن را اجرا کنند، برنامه هایی که همه آنها مورد کارشناسی قرار گرفته و از فیلتر شورای آموزشی و پژوهش گذشته استفاده کنند.

وی تأکید کرد: این برنامه ریزیها با هدف قرار دادن آموزشها در مسیر ساماندهی فعالیتهای قرآنی و همچنین پیرایش و پالایش از دیدگاههای سلیقه ای است که می تواند آسیب رسان باشد، دلزدگی ایجاد کند یا با اهدافی عالی که ترسیم شده فاصله داشته باشد.