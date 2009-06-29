شهرداری برای برنامه های اوقات فراغت با نظر شورایاران به استقبال تابستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با بیان این مطلب گفت: توجه به ویژگی های بومی و منطقه ای برای غنی سازی اوقات فراغت به عنوان یک آیتم جدی در دستور کار معاونت اجتماعی منطقه قرار دارد و به محض ابلاغ بودجه با دبیران شورایاری ها جلسه فوریتی خواهیم داشت و از نظرات آنها بهره مند می شویم .

مهندس مرتضی موسوی افزود: این معاونت تلاش می کند انتظارات و خواسته های شورایاران را که همانا در خواست های شهروندان است ، در قالب برنامه های ابلاغی و مصوب بگنجاند .

وی با بیان اینکه توجه به نیازهای دانش آموزان در فصل تابستان و پرکردن صحیح اوقات آنها از وظایف آموزش و پرورش است گفت: به دلیل کمبود بودجه، آموزش و پرورش قادر به پاسخگویی تنها 20 درصد از دانش آموزان در طرح اوقات فراغت است، بنابراین پر کردن اوقات فراغت 80 درصد باقی مانده دانش آموزان به عهده سایر دستگاه ها ، ادارات و نهادها مسئول خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 17 افزود: شهرداری منطقه نیز مصمم است با توجه به شرایط موجود از حداکثر امکانات برای مردم شریف و شهید پرور منطقه استفاده کند.

موسوی رویکرد اول برنامه ریزی معاونت اجتماعی را توجه به خانواده ها دانست و گفت : فراهم کردن بستری که تمامی اعضای خانواده در محیطی آرام و با نشاط از ویژه برنامه ها استفاده کنند از اهداف مجموعه شهرداری منطقه 17 است ، لذا با استفاده از همه امکانات ادارات فرهنگی ، تربیت بدنی ، آموزش و مشارکتهای اجتماعی ، سلامت ، آسیبهای اجتماعی ، امور بانوان ، مساجد ، مدارس ، بسیج و خدمات شهری و.. در قالب بسته های فرهنگی به خانواده ها خدمت رسانی خواهیم کرد. کار اجرایی آن نیز از طریق شهرداری های نواحی و ادارات اجتماعی و فرهنگی آنها انجام می شود .

وی به برنامه هایی همچون کارگاه آموزشی سرود و تئاتر و برنامه های مشارکتی با سایر دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بسیج ، مساجد و حسینیه ها و هیئت های مذهبی اشاره کرد و افزود: شهروندان می توانند از برنامه های گردشگری و تهران گردی که در قالب تور تهران گردی علمی ، سیاحتی ، زیارتی ، بازدید از اماکن موثر در انقلاب اسلامی ، موزه های شهر و پارکهای بزرگ ، امام زاده ها ، دانشگاه ها و همچنین سامانه های 137 و 1888 برگزار می شود بهره مند شوند .

همچنین معاونت اجتماعی منطقه با برگزاری کلاسهای هنری در رشته های نقاشی ، گرافیک ، هنرهای تجسمی ، عروسک سازی و آشپزی از دانش آموزان هنر دوست و بانوان محله برای شرکت در کلاسها استقبال می کند. درضمن کلاسهای ویژه ای نیز برای کودکان و خردسالان در نظر گرفته شده است.