عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با مهر گفت: در سالجاری به منظور بهینه سازی مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی اطلاعات استانها در خصوص میزان سوخت مصرفی و ساعت کارکرد تراکتورها و کمباینها جمع بندی شده، ضمن اینکه اطلاعات مرتبط با انرژی در بخش کشاورزی در حال گردآوری است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بیان کرد: بهینه سازی مصرف سوخت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی امسال در کلیه اجرا می شود که در این ارتباط هم اکنون اطلاعات ساعت کارکرد تراکتور و کمباین در استانهای مختلف تنظیم شده است.

وی اظهارداشت: جمع بندی اطلاعات استانها در خصوص میزان سوخت مصرفی تراکتورها و کمباینها با توجه به عملیات زراعی و باغی محصولات قابل کشت در استانهای مختلف صورت می گیرد.

پاکنژاد با اعلام اینکه راهکارهای مصرف صحیح انرژی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی بررسی می شود افزود: به منظور تحقق بهینه سازی مصرف سوخت دراین بخش هم اکنون راهکارهای مصرف صحیح انرژی مورد بررسی کارشناسان قرار دارد.

استانداردسازی اجباری ماشینهای کشاورزی

وی از برنامه ریزی جهت استانداردسازی ماشینهای کشاورزی به منظورارتقای کیفیت تولیدات داخلی و ماشینهای وارداتی در سالجاری خبر داد و گفت: دراین زمینه پیشنهادات برای اجرای اجباری استاندارد ماشینهای کشاورزی اعلام شده است و استعلام از استانها در خصوص استانداردهای مورد نیازصورت گرفته است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزود: در حال حاضر جداول استانداردهای پیشنهادی جهت اجرای اجباری استاندارد ماشینهای کشاورزی تنطیم و به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ارسال شده است.