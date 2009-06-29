با "لطفاً دور نزنیم" از تیپ پیرمردهای خشن فاصله گرفتم

محمدرضا هدایتی درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "لطفاً دور نزنیم" به کارگردانی مهدی مظلومی به خبرنگار مهر گفت: نقش اصغر باغ‌آبادی در این مجموعه ویژگی‌هایی داشت که من را برای بازی ترغیب کرد. تاکنون این نقش را بازی نکرده بودم و تفاوت زیادی با دیگر نقش‌هایم داشت. در واقع فرصتی برای تجربه یک تیپ جدید بود.

وی در ادامه افزود: معمولاً در کارهای مهران مدیری به عنوان یک پیرمرد خشن جا افتاده بودم و بازی در مجموعه "لطفاً دور نزنیم" منجر به فاصله گرفتن من از ایفای نقش‌ پیرمردهای خشن شد. در این مجموعه ایفاگر یک فرد مهربان، آرام و ساده‌لوح هستم. علاقمند بودم خودم را در یک نقش جدید محک بزنم و این فرصت در این مجموعه برایم پیش آمد.

هدایتی در نمایی از مجموعه "لطفاً دور نزنیم"

این بازیگر درباره اینکه برای ایفای نقش اصغر باغ‌آبادی تا چه حد از بداهه استفاده کرده گفت: بداهه لازمه مجموعه‌های طنز است و خلق تیپ و تکه‌کلام‌های اصغر در "لطفاً دور نزنیم" پیشنهاد خودم بود. البته این تیپ فاصله زیادی با ذهن کارگردان برای ایفای نقش اصغر داشت، اما آقای آئیش بازیگردان مجموعه هم با پیشنهاد من موافق بودند، به همین دلیل مظلومی هم مخالفت نکرد.

هدایتی درباره اینکه در آثار طنز شیرین بودن شخصیت اهمیت بیشتری نسبت به تکنیک بازیگری دارد، توضیح داد: تا زمانی که شخصیت در مجموعه طنز شیرین نباشد مخاطب هم نمی‌‌تواند با آن همذات‌پنداری کند. البته برخی بازیگران کمدی شیرین هستند و لازم نیست کاری انجام دهند، اما متاسفانه من این طور نیستم و باید تیپی بسازم که برای مخاطب شیرین باشد.

این بازیگر درباره همکاری با مظلومی گفت: او کاملاً بازیگر را برای نقش‌ای که قرار است بازی کند، راحت می‌گذارد تا پیشنهاد خود را بدهد. علاوه بر آن فضای شادی را در پشت صحنه برای گروه فراهم کرد. مظلومی و آقای سیگارودی مدیر تصویربرداری با وسواس زیاد کار را انجام می‌دادند و انرژی زیادی می‌گذاشتند.

هدایتی ادامه داد: خیلی از پلان‌های این مجموعه حرکتی بود و این کار را برای عوامل سخت می‌کرد، اما هیچیک از پلان‌ها مثل هم تصویربرداری نشد. دکوپاژ مظلومی متفاوت بود. برای من تجربه ایفای یک نقش متفاوت بود و همه عوامل زحمت کشیدند. مردم باید قضاوت کنند که چقدر از دیدن کار لذت بردند، چون ما برای مردم کار می‌کنیم.

"لطفاً دور نزنیم" به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین‌حسینی جمعه ساعت 23 از شبکه تهران پخش و شنبه ساعت 19 تکرار می‌شود. فیلمنامه را رضا مقصودی نوشته و داستان درباره دختری است که عمویش برای ازدواج با خواستگارانش شروط سختی دارد. محمد کاسبی، آناهیتا همتی، مهران رجبی، بهزاد رحیم‌خانی، زهره حمیدی، جواد عزتی و ویدا شهشهانی بازیگران آن هستند.