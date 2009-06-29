اجرای طرح فاضلاب شهری هفت شهر گلستان در دست مطالعه است

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون این طرح در سه شهر استان شامل بندرگز، کردکوی و بندرترکمن اجرا شده است و فاز اول فاضلاب شهری گرگان نیز امسال بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون 9 هزار و 600 انشعاب فاضلاب در شهرهای استان نصب شد و انشعاب شش شهر نیز در حال فروش و نصب است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون پنج درصد جمعیت استان زیرپوشش طرح بهداشتی فاضلاب بوده که این مقدار در افق توسعه باید به 60 درصد افزایش یابد.

به گفته رضایی، گرگان با داشتن بزرگترین منابع آب در استان، زیرنرم استاندارد بوده و بحث نیترات موجود در آب در فصل بهار در این شهر از حد مجاز بالا نرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گرگان بیان داشت: در حال حاضر میزان برداشت از ذخایر زیرزمینی بیش از اندازه بوده درحالیکه باید از 40 درصد دخایر این بخش استفاده شود.

وی یادآور شد: متاسفانه برداشت از آبهای سطحی ناچیز بوده و بیشتر فشارها بر ذخایر زمینی است و از مجموع منابع آبی استان 92 درصد در بخش کشاورزی استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: در بخش تامین منابع آبی کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و باید برای تامین منابع جدید در استان برنامه ریزی و مدیریت شود.