نمایشگاه عکس طبیعت در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه عکس افشین ملک لقایی با موضوع طبیعت و به همت حوزه هنری استان کردستان از صبح امروز در سنندج گشایش یافت.

در این نمایشگاه 40 اثر از آثار این هنرمند با موضوع طبیعت و دریاچه زریبار مریوان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

ملک لقایی کار عکاسی را از سال 72 آغاز کرده و علاوه بر این مهم در بخش های فیلمسازی نیز فعالیت می کند.

وی تاکنون در هفت نمایشگاه انفرادی و جمعی شرکت داشته و نمایشگاه طبیعت هشتمین نمایشگاه وی به شمار می رود.

نمایشگاه عکس طبیعت از صبح امروز تا 12 فروردین در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل نگارخانه ارشاد در شهر سنندج آماده پذیرایی از علاقمندان است.