جرایم شدید برای اساتید دارای رکود علمی/ مشخصات اساتید دارای رکود علمی

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون جدید در رابطه با بحث رکود علمی اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: اعضای هیئت علمی باید به طور سنواتی از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی که انجام می دهند حداقل امتیازاتی را به دست آورند و یک پایه کسب کنند. اگر عضو هیئت علمی نتواند برای مدت حدود سه سال متوالی این پایه را دریافت کند مشمول رکود علمی می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه می تواند عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی شده در صورت رسمی آزمایشی بودن به پیمانی تبدیل کند و در صورت پیمانی بودن درباره خاتمه خدمت و قطع همکاری وی با دانشگاه تصمیم بگیرد.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه این قانون تمام اعضای هیئت علمی شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد می شود به مهر گفت: برای بررسی وضعیت و پرونده عضو هیئت علمی که دارای رکود علمی است کمیته ای متشکل از خود فرد، نماینده دانشکده و گروه آموزشی تشکیل می شود و تصمیم لازم در این خصوص اخذ می شود.