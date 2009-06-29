کتاب راهنمای کاربردی کاهش خسارات ساختمان ها در اثر زلزله منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر این کتاب با هدف آشنایی طیف وسیعی از مخاطبان اعم از شهروندان، دانشجویان، جامعه مهندسان کشور و دست اندرکاران حوزه مقابله با حوادث و سوانح طبیعی با موضوع بررسی خسارات زلزله بر اجزای غیر سازه ای ساختمان ها و روش های کاهش خطر و مقاوم سازی آنها تهیه شده است.

مهندس عبدالرضا امینایی چترودی از کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با این کتاب گفت : اجزای غیر سازه ای، تمامی قسمت ها و محتویات داخل ساختمان به جز قسمت های سازه ای ( تیرها، ستون ها و کف ها) هستند که به طور عمده سقف های کاذب، پنجره ها، اسباب و اثاثیه خانه، لوازم اداری، قفسه ها، کمدها و مبلمان، تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی و تجهیزات الکتریکی را شامل می شود.

وی که یکی از مولفان این کتاب است در ادامه تاکید کرد : در این کتاب تلاش شده است تا منابع ایجاد آسیب های لرزه ای در اجزای غیر سازه ای ساختمان ها به زبان ساده شرح داده شود و اطلاعاتی در زمینه روش های موثر کاهش خطرات احتمالی و توصیه هایی با هدف کاهش خطرات بالقوه برای خوانندگان ارائه شود.

دکتر مازیار حسینی استادیار مهندسی سازه و زلزله و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در پیش گفتار کتاب با اشاره به کم توجهی به نقش اجزای غیر سازه ای ساختمان ها در بروز تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از زمین لرزه ها، آورده است: "تجربه نشان می دهد که حتی در صورت مقاومت ساختمان در مقابل زلزله، اجزای غیر سازه ای آن پتانسیل زیادی برای وارد کردن آسیب های جدی به ساکنان یا ایجاد اختلال در کارکرد ساختمان دارند."

در تدوین این کتاب از دستورالعمل های معتبر بین المللی با لحاظ شرایط بومی کشور و نیز تجربیات زلزله های گذشته استفاده شده است.

این کتاب با قیمت 3 هزار ریال هم اکنون در کتابفروشی های معتبر برای عموم شهروندان قابل خریداری است.