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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

بیمارستان کودکان کرج به بخش فوق تخصصی درمان تجهیز شد

کرج - خبرگزاری مهر: بیمارستان کودکان شهید باهنر غرب استان تهران واقع در کرج به بخش درمانی فوق تخصصی اطفال تجهیز شد.

دکتر حمید ملاکی  رئیس بیمارستان شهید باهنر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بخش در ساختمانی با زیربنای 930 مترمربع احداث و راه اندازی شده است.

وی افزود: برای احداث و تجهیز بخش فوق تخصصی اطفال غرب استان تهران بالغ بر شش میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

ملاکی بیان داشت: این بخش دارای قسمت های درمانی اعصاب، خون، بیماریهای عفونی، جراحی، رادیولوژی، پاتولوژی و گوارش کودکان است.

وی خاطرنشان کرد: برای تجهیز بخش فوق تخصصی اطفال بیمارستان شهید باهنر کرج از امکانات پیشرفته استفاده شده است.

این مسئول بیان داشت: بیمارستان کودکان شهید باهنر کرج تنها بیمارستان تخصصی کودکان غرب استان تهران است که بخش عمده ای نیازهای درمانی کودکان شهرستانهای غرب استان تهران را تامین می کند.

دکتر ملاکی گفت: در راستای خدمات رسانی بهتر به کودکان بیمار و خانواده های آنان همواره دو پزشک متخصص کودکان در اورژانس این بیمارستان حضور دارند.  

کد مطلب 904192

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