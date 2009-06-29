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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

صدور مجوز 496 پرواز فوق العاده برای سفرهای تابستانی

سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز 496 پرواز فوق العاده برای سفرهای تابستانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جهرمی سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمای کشوری با اعلام این خبر گفت: جهت رفاه حال مردمی که قصد سفر از طریق خطوط هوایی کشور را دارند سازمان هواپیمایی کشوری 496 پرواز فوق العاده برای سفرهای تابستانی در مسیرهای داخلی و خارجی صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز پروازهای مذکور با شرط ایمنی کامل به شرکت های هواپیمایی داده شده است، گفت: سهم پروازهای فوق العاده داخلی شرکتهای هواپیمایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5/12 درصد و پروازهای خارجی فوق العاده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/6 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 904195

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