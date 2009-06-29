صدور مجوز 496 پرواز فوق العاده برای سفرهای تابستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید جهرمی سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمای کشوری با اعلام این خبر گفت: جهت رفاه حال مردمی که قصد سفر از طریق خطوط هوایی کشور را دارند سازمان هواپیمایی کشوری 496 پرواز فوق العاده برای سفرهای تابستانی در مسیرهای داخلی و خارجی صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز پروازهای مذکور با شرط ایمنی کامل به شرکت های هواپیمایی داده شده است، گفت: سهم پروازهای فوق العاده داخلی شرکتهای هواپیمایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5/12 درصد و پروازهای خارجی فوق العاده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/6 درصد افزایش داشته است.