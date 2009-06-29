2 خیابان پرتردد در جنوب تهران اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس ایرج ولی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک با اعلام این خبر گفت : با احداث رفیوژ میانی در خیابان های شهید غیوری و شهرزاد علاوه بر ایجاد منظر زیبای شهری از وقوع تخلفات و تصادفات تا حد زیادی جلوگیری شد.

وی طول خیابان شهرزاد را 650 متر عنوان کرد و افزود: در این معبر 20 مقطع نیز برای معلولین مناسب سازی شده است و در مجموع هزینه ای بالغ 100 میلیون تومان در بر داشته است .

مهندس ایرج ولی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک در ادامه با بیان اینکه با تکمیل رفیوژ میانی خیابان شهید غیوری مشکل چندین ساله شهروندان در این نقطه برای دسترسی به مقاصد مورد نظر از این خیابان مرتفع شد افزود : خیابان شهید غیوری به عنوان یکی از خیابان های اصلی و پرتردد منطقه حدفاصل بزرگراه شهید کریمی تا سه راه ورامین امتداد دارد و سالها به صورت یکطرفه مورد استفاده شهروندان قرار می گرفت .

وی درادامه خاطر نشان کرد: با توجه به موفقیت و استقبال شهروندان از طرح آزمایشی این پروژه ، نیوجرسی ها جمع آوری و رفیوژ میانی در این خیابان احداث شد.