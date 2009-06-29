مدیریتهای غیر تخصصی پیکره ورزش فارس را فلج کرده است

جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیرازبا اشاه به اینکه میریت غیر تخصصی در استان فارس نیز به ورزش این استان لطماتی را وارد کرده است، افزود: ضعف مدیریت ورزشی طی این مدت با کسب نتایج ضعیف در سطوح کشوری و آسیایی همراه بود و باید گفت امروزه نگاه ها به ورزش از دید علمی، فنی و تخصصی خارج شده و بیشتر به مباحث سیاسی و باندبازی در رشته های مختلف سوق یافته است.

این پیشکسوت استان فارس تصریح کرد: در این رهگذر به خوبی می توان مشاهده کرد که هرکس با هرپیشینه ای خود را کارشناس و اهل علم ورزش معرفی می کند و در مقابل، مدیران و پیشکسوتان این عرصه نیز باید در حاشیه های دور ورزش فقط شاهد شکسته شدن بنیه قوی ورزش کشور باشند.

جعفری با اشاره به اینکه در این راستا نیز ورزش استان فارس دچار برخی مشکلات مدیریتی است، افزود: فارس همواره در تمام رشته های ورزشی ظرفیت و تواناییهای بالایی داشته اما مدیران ورزش این عرصه باید این تواناییها و ظرفیتها را شناخته و برای ارتقای وضعیت این عرصه از پتانسیلها بهره ببرند.

رئیس سابق هیئت کاراته استان فارس همچنین گفت: به طور نمونه فارس و شیراز در رشته کاراته سالها رتبه اول کشور و آسیا را به خود اختصاص داده بود ولی طی چند سال اخیر شاهد رکود این رشته هستیم چرا که با استفاده نادرست از افراد و تخصصهای مورد نظر، وضعیت ناهمگونی برای این رشته ورزشی در استان به وجود آمده است.

جعفری با اشاره به لزوم توجه به هیئتهای ورزشی شهرستانها برای توسعه ورزش کشور بیان کرد: شهرستانها محل اکتشاف استعدادهای نهفته محسوب می شوند که باید با طراحی کارهای اصولی و ایجاد زیرساختهای مناسب این استعدادها را شناسایی و شکوفا کرد.

وی با اشاره به اینکه این حرکت به درستی در سطح کشور و استان فارس اجرا نمی شود، افزود: مشکل امروز ورزش فقط به رشته به خصوصی مثل کاراته بازنمی گردد بلکه روند کاهش اعتبارات ورزشی نیز در سطح کشور را نیز شاهد هستیم در صورتیکه اگر ار لحاظ امکانات امروز با گذشته مقایسه شود می توان درک کرد ورزش در وضعیت بسیار مناسب امکاناتی قرار دارد ولی به خاطر پیدایش نگاه های سیاسی در ورزش کشور نه تنها این امکانات سبب پیشرفت این عرصه نشده بلکه روز به روز نیز در سطح ملی و داخلی در حال افت هستیم.

این پیشکسوت ورزش استان فارس همچنین با اشاره به برپایی مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان نیز بیان کرد: ورزش کشور باید با قوانین و اهداف درست واستاندارد بین المللی هماهنگ شود، اگر برپایی المپیاد ورزشی ایرانیان استاندارد به شمار می آید پس همگان باید خود را برای کمک و برگزاری بهتر این مسابقات آماده کنند و اگر هم استاندارد نیست دیگر دلیلی بر برپایی آن وجود ندارد.