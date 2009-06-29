  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۵

ریزش دیوار سنگی بازی چهار کودک را نیمه تمام گذاشت

ریزش دیوار سنگی بازی چهار کودک را نیمه تمام گذاشت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: چهار کودک در اثر ریزش دیوار مخروبه ای در شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری مدفون شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کوهرنگ، ریزش دیوار سنگی مخربه ای در روستای امیر آباد شهرستان کوهرنگ موجب فوت دو کودک 5 و 7ساله شد و دو کودک دیگر که به شدت دچار جراحت شده بودند، روانه بیمارستان شدند.

فرمانده انتظامی کوهرنگ با بیان اینکه برابر بررسی های صورت گرفته این چهار کودک خردسال مشغول بازی در کنار دیوار مخربه بودند، اظهار داشت: بر اثر ریزش این دیوار در زیر سنگها مدفون شدند.

سرهنگ بهرامی افزود: دو کودک به نامهای حسین و محمد در همان محل فوت کردند و دو کودک دیگر به شدت دچار جراحت و روانه بیمارستان شدند. 

کوهرنگ در فاصله 70 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 904200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها