ریزش دیوار سنگی بازی چهار کودک را نیمه تمام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در کوهرنگ، ریزش دیوار سنگی مخربه ای در روستای امیر آباد شهرستان کوهرنگ موجب فوت دو کودک 5 و 7ساله شد و دو کودک دیگر که به شدت دچار جراحت شده بودند، روانه بیمارستان شدند.

فرمانده انتظامی کوهرنگ با بیان اینکه برابر بررسی های صورت گرفته این چهار کودک خردسال مشغول بازی در کنار دیوار مخربه بودند، اظهار داشت: بر اثر ریزش این دیوار در زیر سنگها مدفون شدند.

سرهنگ بهرامی افزود: دو کودک به نامهای حسین و محمد در همان محل فوت کردند و دو کودک دیگر به شدت دچار جراحت و روانه بیمارستان شدند.

کوهرنگ در فاصله 70 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.