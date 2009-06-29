200 هزار قلم کالا کد ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده در جمع خبرنگاران گفت: اخیراً مصوبه جدید حمایتی برای ایران کد صادر شده است که بر اساس آن تمامی دستگاه های دولتی مکلف شده اند از اول سال جاری خریدهای متوسط و بزرگ خود را با قید ایران کد انجام دهند که با این مصوبه موضوع مذکور به ضوابط اجرایی بودجه سال 88 به عنوان یک بند مستقل الحاق شده است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: براساس ابلاغیه معاون هزینه و خزانه داری کل کشور به واحدهای تدارکات، پشتیبانی و کارپردازان تمامی دستگاه های اجرایی کل کشور تاکید شده است که این دستگاه ها در انجام معاملات بزر گ و متوسط خود قید ایران کد را مد نظر قرار دهند تا در تسویه حساب با عاملان و ذیحسابی با مشکلات مقرراتی مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: این دو اقدام گامی موثر در راستای پیاده سازی ایران کد در کشور است، زیرا دستگاه های اجرایی دولت که تقریباً بزرگترین خریدار کالا در کشور هستند نمی توانند کالاهایی را که با قید ایران کد باشد تهیه کنند.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان کالا نیز باید توجه داشته باشند تا هرچه زودتر نسبت به عضویت در ایران کد و دریافت شناسه کالاهای تولیدی خود اقدام کنند تا بتوانند همچنان بامعامله با دستگاه ها و شرکت های دولتی ادامه دهند.

به گفته غلامزاده اگر دستگاه های دولتی اقدام به خرید کالاهای فاقد ایران کد نمایند در تسویه حساب با خزانه داری کل کشور دچار مشکل قانونی می شوند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری سومین همایش ایران کد در روز 13 تیرماه، گفت: در این همایش که با حضور وزیر بازرگانی و مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار می شود آخرین دستاوردها، تحولات و التزامات و مصوبات قانونی درباره ایران کد اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین از 16 شرکت برتر که بیشترین حضور و همکاری را در نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات داشته اند تقدیر خواهد شد.

به گفته غلامزاده هم اکنون 200 هزار قلم کالا کد ملی دریافت کرده اند و براساس برنامه ریزی انجام شده و با اجرایی شدن الزامات قانونی در این خصوص در یک سال آینده 90 هزار عضو خواهیم داشت.