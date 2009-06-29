سرمایه گذاری 400 میلیارد تومانی پروژه های عمرانی در منطقه 4

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید شهردار منطقه 4 در نشست با دبیران شورایاری محلات 20 گانه گفت : خوشبختانه با اقداماتی که توسط شورایاران در سطح محلات انجام شده است دیدگاه شهروندان نسبت به عملکرد مدیریت شهری و شورایاران تغییر کرده و به نحوی شهروندان خواستار ارتقای تعامل بیشتر با این بازوان توانمند شهرداری تهران هستند .

مهندس جاوید افزود : در طول مدت این 2 سال تلاش شده است تا بستر لازم جهت تعامل شورایاران با مدیران شهری منطقه فراهم شود که حضور شورایاران در جلسات ملاقات مردمی ، بازدیدهای میدانی ، نشست با معتمدین محلی در مساجد و دیدار با خانواده های معظم شهدا از جمله آنها است .

وی مجموع هزینه های عمرانی و تملک املاک انجام شده در 3 ساله اخیر توسط شهرداری تهران در منطقه 4 را 400 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : این میزان تخصیص اعتبار به این منطقه در سال 87 که در طول سه دهه گذشته بی سابقه است نشانگر حسن توجه و نگاه خاص شهردار محترم تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران به رشد و توسعه عمرانی و خدماتی شرق تهران و کاستن از فاصله موجود بین شرق و غرب تهران است .

مهندس جاوید در ادامه به احداث خط 3 مترو در این منطقه اشاره نمود و گفت : با تکمیل عملیات احداث خط 2 مترو به سمت شرق و احداث خط 3 مترو بسیاری از مشکلات تردد و مشکلات دسترسی های شرق تهران کاسته خواهد شد .