ترکیه بار دیگر بر عضویت کامل در اتحادیه اروپا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورد بولتن، رئیس هیئت گفتگو کننده ترکیه با اتحادیه اروپا گفت که هرگونه همکاری کشورش با اتحادیه اروپا به جز عضویت کامل غیر قابل پذیرش است.

"اجمن بایش" که با روزنامه کاتیمرینی چاپ یونان مصاحبه می کرد گفت: ما یا عضو کامل اتحادیه اروپا خواهیم شد یا هیچ. راه جایگزینی برای این کار وجود ندارد.

وی همچنین اضافه کرد که 27 عضو اتحادیه اروپا در آینده به ترکیه نیاز خواهند داشت.

مبارزه با ترویسم، جنایات سازمان یافته، تغییرات آب و هوایی و انرژی مسائلی هستند که به گفته این مقام ترک اروپا مجبور به گفتگو با ترکیه درباره آنهاست.

آلمان و فرانسه دو عضو مهم اتحایه اروپا هستند که با عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه مخالفند.