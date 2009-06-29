  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۱

مجموعه "شمس‌العماره" از 20 تیرماه روی آنتن می‌رود

مجموعه "شمس‌العماره" از 20 تیرماه روی آنتن می‌رود

مجموعه تلویزیونی "شمس‌العماره" به کارگردانی سامان مقدم و تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده از 20 تیرماه هر شب غیر از جمعه‌ها از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه رویا تیموریان، هانیه توسلی، فرهاد آئیش، مهرانه‌ مهین‌ترابی، مرجانه گلچین، اردلان شجاع کاوه، امیرحسین رستمی، مهوش وقاری، ملیکا شریفی‌نیا، ندا مقصودی، علی قربانزاده، مهری‌سادات آل آقا و... بازی می‌کنند.

"شمس‌العماره" همزمان با تصویربرداری پخش می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: در عمارت شمس‌العماره گشایش مراسم عروسی برپاست. اتفاقی در آن مراسم می‌افتد که تیر و طایفه گشایش را بر هم می‌ریزد. از آن پس هر کس از خاندان گشایش تلاش می‌کند آن اتفاق را به نفع خود سامان دهد.

عوامل مجموعه عبارتند از سرپرست نویسندگان: امید سهرابی، مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: ناصر انتظاری، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر تولید: طهورا ابولقاسمی، طراح لباس: گلناز گلشن، طراح صحنه: محمد سال‌افزون، آهنگساز: امیر توسلی، تدوینگر: میثم مولایی، عکاس: بابک برزویه، مدیر برنامه‌ریزی: سحر مصیبی و دستیار کارگردان: آلاله هاشمی.

کد مطلب 904207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها