به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه رویا تیموریان، هانیه توسلی، فرهاد آئیش، مهرانه‌ مهین‌ترابی، مرجانه گلچین، اردلان شجاع کاوه، امیرحسین رستمی، مهوش وقاری، ملیکا شریفی‌نیا، ندا مقصودی، علی قربانزاده، مهری‌سادات آل آقا و... بازی می‌کنند.

"شمس‌العماره" همزمان با تصویربرداری پخش می‌شود و در خلاصه داستان آن آمده است: در عمارت شمس‌العماره گشایش مراسم عروسی برپاست. اتفاقی در آن مراسم می‌افتد که تیر و طایفه گشایش را بر هم می‌ریزد. از آن پس هر کس از خاندان گشایش تلاش می‌کند آن اتفاق را به نفع خود سامان دهد.

عوامل مجموعه عبارتند از سرپرست نویسندگان: امید سهرابی، مدیر تصویربرداری: مرتضی غفوری، صدابردار: ناصر انتظاری، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر تولید: طهورا ابولقاسمی، طراح لباس: گلناز گلشن، طراح صحنه: محمد سال‌افزون، آهنگساز: امیر توسلی، تدوینگر: میثم مولایی، عکاس: بابک برزویه، مدیر برنامه‌ریزی: سحر مصیبی و دستیار کارگردان: آلاله هاشمی.