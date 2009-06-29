هنرمندان ماقبل تاریخ زن بوده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، درون غار 25 هزار ساله پچ مرل واقع در فرانسه تصاویر دستهایی را می توان دید که اسبهای خالدار مشهور این غار را احاطه کرده اند.

انسان با آغاز خلق آثار هنری آثار دست خود را به جا گذاشته است. در واقع انسان از حدود 30 هزار سال پیش چاپ اثر دست خود و یا حکاکی آن بر روی سنگها را آغاز کرده اند.

دانشمندان تا چند سال پیش بر این باور بودند که آثار دست ماقبل از تاریخ به مردها تعلق داشته اند اما محققان دانشگاه پنسیلوانیا در زمینه هنرهای غار ماقبل تاریخ با انجام مطالعاتی متعدد اعلام کردند که اکثر این آثار به دست زنان تعلق داشته است.

محققان با اندازه گیری و آنالیز آثار دستهای غار پچ مرل دریافتند که بسیاری از این آثار اثر دست زنان ماقبل تاریخ است. بررسی آثار دست در غار 28 هزار ساله ال کاستلو نیز نتیجه مشابهی در بر داشته و نشان می دهد اکثر آثار به جامانده در این غار نیز به زنان اختصاص داشته است.

این یافته ها نشان می دهد نقش زنان در تاریخ ماقبل تاریخ از آنچه در گذشته تصور می رفت، بسیار پر رنگ تر بوده است. محققان به منظور تشخیص دقیق ساختار دستها از دستهای مدرن نسل امروز بشر استفاده کرده و آنها را با آثار به جامانده مقایسه کردند.



نتیجه بررسی در چندین غار اروپا نشان داد که اکثریت هنرمندان در دوره ماقبل تاریخ و حداقل در اروپا را زنان تشکیل می داده اند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، این تحقیقات تنها به قاره اروپا محدود بوده و محققان در تلاشند با بررسی آثار هنری غارهای دیگر در سراسر جهان این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار دهند.