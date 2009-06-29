لیگ شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی در بندر گز آغاز شد

رئیس هیئت شنای گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: در این مسابقات یک روزه 40 ورزشکار در دو رده سنی بایکدیگر رقابت می کنند.

علیرضا ایرانبخش افزود: تیمهایی از استانهای مازندران، گلستان، کیش، بوشهر و گیلان در این رقابتها در رده های سنی زیر 20 سال و بالای 20 سال رقابت می کنند.

وی طول مسافت این مسابقات را سه کیلومتر اعلام کرد و اظهار داشت: برگزاری این مسابقات در توسعه ورزش شنا نقش ارزنده ای دارد.

مسابقات لیگ شنای آبهای آزاد کشور به صورت مرحله ای در استانهای ساحلی از جمله گلستان برگزار می شود.

مرحله دوم این مسابقات دوم مرداد ماه به میزبانی بندر نوشهر، مرحله سوم ششم آذر ماه به میزبانی جزیره قشم و مرحله چهارم دوم بهمن ماه به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود.