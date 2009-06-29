آغاز ثبت نام آزمون دانشنامه تخصصی از 24 تیر/ برگزاری آزمون در 21 مرداد

زمان برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه و آزمون گواهینامه رشته های تخصصی همزمان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 21 مرداد ماه سال جاری در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.

همچنین آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نیز در روزهای 23 تا 25 مردادماه سال جاری بر اساس برنامه زمانبندی که در زمان توزیع کارت به داوطلبان اعلام می شود، برگزار می شود. داوطلبان واجد شرایط می توانند از 24 تیرماه تا 5 مردادماه به دانشگاههای علوم پزشکی محل تحصیل دوره تخصصی خود مراجعه و در آزمون ثبت نام کنند.

توزیع کارت در 19 و 20 مرداد ماه

کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و شفاهی دانشنامه تخصصی و آزمون کتبی گواهینامه تخصصی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 مردادماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توزیع می شود.

کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می کنند باید دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند. حدنصاب نمره قبولی آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی احراز حداقل 60 درصد از نمره ارزیابی درون بخشی است و حداقل نمره 85 از نمره کل 150 در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی جهت اخذ گواهینامه تخصصی است.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70 درصد کل نمره آزمون کتبی و 70 درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

کلیه داوطلبانی که در این دوره موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی شده و نیز کلیه افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره های گذشته قبول شده اند، چنانچه بیش از 5 سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد می توانند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت OSCE برگزار می شود، ثبت ‌نام و شرکت کنند.

محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی وجود ندارد

از نظر تعداد دفعات شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و برای مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی - پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، نمره ای در نظر گرفته شده است.

اعلام نتایج آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی در 22 مرداد

نتایج آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی روز پنجشنبه 22 مرداد ماه اعلام می شود و نتایج نهایی آزمون پس از برگزاری آزمون شفاهی نیز در تاریخ 27 مرداد اعلام می شود.

به گزارش مهر، آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی بالاترین آزمون های کشوری هستند که برای فارغ التحصیلان دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی به صورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود. افراد پذیرفته شده در آزمون دانشنامه به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشغول به خدمت می شوند.