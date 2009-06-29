درآمدهای عمومی گمرک بازرگان 18 درصد افزایش یافت

توحید آذربد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر افزود: درآمدهای عمومی گمرک بازرگان در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 141 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته است.

وی در ادامه از کاهش 38 درصدی صادرات کالا از این گمرک طی سه ماهه نخست سال جاری خبر داد و بیان داشت: هشت هزار و 689 تن کالا طی سه ماهه نخست امسال به ارزش بالغ بر شش میلیون و 629 هزار دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه بامدت زمان مشابه سال قبل از لحاظ وزن 38 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 32 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت یک هزار و 747 تن کالا با ارزش بالغ بر 15 میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت چمدانی از طریق این گمرک صادر شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزن 363 درصد و از نظر ارزش 231 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل گمرک بازرگان با بیان اینکه طی سه ماهه نخست امسال 54 هزار و 920 تن کالا با ارزش بالغ بر 51 میلیون و 624 هزار دلار توسط سه هزار و 51 دستگاه کامیون از طریق این گمرگ وارد کشور شده است، اضافه کرد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه زمان سال قبل از نظر وزن 118 درصد و از نظر ارزش 33 درصد افزایش یافته است.

آذربد ادامه داد: در این مدت ترانزیت خارجی ورودی گمرک به تعداد 27 هزار و 195 دستگاه کامیون به وزن 505 هزار و 320 تن کالا بوده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از نظر وزن 26 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، همچنین ترانزیت خارجی خروجی از این گمرک به تعداد چهار هزار و 751 دستگاه کامیون به وزن 98 هزار و 962 تن بود که در وزن دو درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزایش را نشان می دهد.

آذربد در خصوص مسافران تردد کننده از این گمرک در سال گذشته نیز یادآور شد: در این مدت 162 هزار و 721 نفر مسافر از این گمرک وارد کشور شده ‌اند که 120 هزار و 949 نفر از آنان ایرانی و بقیه خارجی بوده است و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل مسافران ورودی ایرانی 22 درصد افزایش و مسافران ورودی خارجی 35 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مسافران خروجی نیز در این مدت 148 هزار و 364 نفر بوده است که از این تعداد 114 هزار و 205 نفر ایرانی و بقیه خارجی بوده است و در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل مسافران خروجی ایرانی 33 درصد و مسافران خروجی خارجی نیز سه درصد افزایش را نشان می دهد.

تشکیل 171 فقره پرونده قاچاق در گمرک بازرگان

مدیرکل گمرگ بازرگان از تشکیل 171 فقره پرونده قاچاق در گمرک بازرگان در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: این تعداد پرونده به ارزش بالغ بر یک میلیارد و 132 میلیون ریال در این گمرک تشکیل شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از نظر تعداد پرونده 27 درصد افزایش و از نظر ارزش 72 درصد کاهش داشته است.

وی اهم کشفیات را کراک، تریاک، مایع مخدر ، نقره، انواع البسه، روسری، زیورآلات، مشروبات الکلی، نفت گاز و خودرو سواری عنوان کرد.