رهبران دینی خواستار ارائه تسهیلات پزشکی به نیازمندان شدند

رهبران مساجد، کلیساها و کنیسه‌ها در ایالت یوتا امریکا به سازمانهای ملی - دینی ملحق شده تا با دعا و درخواست از کنگره، خدمات بهداشتی را به‌نوعی بهبود بخشند تا این سازمانها بتوانند پاسخگوی نیاز قشر محروم و آسیب‌پذیر این ایالت باشند.

چهل و دو نفر از رهبران جوامع دینی این ایات نامه‌ای را خطاب به ارین هتچ و باب بنت نمایندگان سنای یوتا امضا کرده و از آنها خواستند تا به گسترش تسهیلات پزشکی کمک کنند تا تمام افرادی که زیر خط فقر فدرال زندگی می‌کنند بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

استیو کلمز کشیش کلیسای لوتری سالت لیک سیتی اظهار داشت: جوامع دینی خواستار اصلاح قوانین مربوط به مراقبتهای بهداشتی است. در این رابطه مسائل بودجه و مسائل اخلاقی مورد توجه است اما در هر صورت ما باید صدای افرادی باشیم که خود بی صدا هستند.

کلمز عضو ائتلافی از جوامع دینی است که برگزار کننده گردهمایی رهبران دینی و ابتکار نوشتن نامه بوده و همچنین جوامع دینی را به صحبت کردن درباره اصلاحات قوانین بهداشتی و پزشکی در مراسم دینی جامعه متبوع ترغیب می کند.

رهبران جوامع دینی اظهار داشتند که مراقبتهای بهداشتی و پزشکی ضعیف اغلب به مشکلات پزشکی و در نتیجه مشکلات اقتصادی جدی منتهی می‌شود.

این ائتلاف استدلال می کند: درحالی که رویدادهای هفته نیایش بین ادیان برای مراقبتهای بهداشتی هدف گسترده مراقبتهای بهداشتی را ترویج می کند، رهبران دینی خواستار اصلاحات در این قوانین هستند تا اطمینان حاصل کنند که افراد آسیب پذیر و کم در آمد که در فقر زندگی می کنند نیز از خدمات بهداشتی و پزشکی بهره‌مند می‌شوند.

واتیکان از بهبود روابط با مسلمانان خبر داد

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین‌دینی واتیکان اعلام کرد که در سالهای اخیر رابطه واتیکان با مسلمانان به نحو چشمگیری بهبود یافته اما هنوز هم نقاط افتراقی باقی مانده‌اند.

ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین دینی واتیکان گفت: یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما این بود که آیا رویکردهای باز رهبران مسلمان و نخبگان حاضر در این گفتگوها به مردم عادی نیز منتقل می‌شود یا خیر.

کاردینال توران با اشاره به اینکه باید دستاوردهای گفتگوهای دینی به مردم عادی منتقل شود تأکید کرد که در گفتگوهای مختلف و سطوح مختلف واتیکان با مسلمانان، آنها به فضای اعتماد متقابل دست یافته‌اند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این گفتگوهای بین دینی خواستار ارائه تصوری مثبت درباره اسلام هستند و رهبران مسلمان و مسیحی به نحو فزاینده‌ای از ضرورت همکاری را برای حل چالش جوامع سکولاری که نسبت به پیام خداوند و یاری برای صلح جهانی ناشنوا شده‌اند درک می‌کنند.

لوئی توران در اظهارات خود به توافقهای مهمی اشاره کرد تاکنون درباره اصول آزادی دینی میان شرکت‌کنندگان در گفتگوهای دینی حاصل شده است که در آن میان می‌توان به کنفرانس جهانی گفتگو در اسپانیا که در سال 208 توسط عربستان برگزار شد و همچنین انجمن کاتولیک مسلمان پاییز گذشته واتیکان و گفتگوهای مسلمانان و مسیحیان در ماه می در اردن اشاره کرد.

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین دینی با یادآوری این امر که شرکت‌کنندگان در گفتگوهای دینی ایده برخورد تمدن ها را نفی می‌کنند گفت: رهبران مسلمان و مسیحی همچنین در این گردهمایی‌ها اهمیت حمایت از ارزشهای خانواده و امتناع از سوء‌استفاده دین برای ترویج خشونت و تعصب دینی را به‌رسمیت می‌شناسند.

رهبران ادیان بریتانیا مؤمنان را به اهدای عضو دعوت کردند

رهبران ادیان بزرگ در بریتانیا از پیروان خود خواستند در ستادهای اهدای عضو ثبت نام کنند چرا که سازمان خدمات بهداشتی و پرستاری این کشور از افزایش نیاز به اهدای عضو خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران ادیان بریتانیا تلاش می کنند بر عدم قطعیتهایی که در تعالیم دینی خود در رابطه با اهدا عضو وجود دارد فائق آیند.

اسقف اعظم وستمینیستر، رئیس شورای مسلمانان بریتانیا و خاخام اعظم این کشور درمیان افرادی هستند که از پیروان خود خواسته اند در این ستادها ثبت نام کنند.

اخیرا سه نفر در بریتانیا به علت فقدان عضو مناسب برای پیوند جان خود را از دست داده اند، این درحالی است که برخی پیروان ادیان نسبت به تعالیم دینی خود در این رابطه اطلاع کافی ندارند. کلیسای انگلیکن انگلستان پیشتر اعلام کرد اهدای عضو وظیفه مسیحیان است. وینسنت نیکولز رهبر کلیسای کاتولیک روم در انگلستان و ولز، اسقف اعظم وستمینیستر اهدای عضو را سخاوت ناب توصیف کرده است. آنیل بانوت رئیس شورای هندوها در بریتانیا گفت: اهدای عضو برای پیروان آئین هندو در پایان زندگی خود امری طبیعی است.

طی آوریل 2008 تا مارس 2009 بیش از 3500 پیوند عضو در بریتانیا صورت گرفته که این میزان 8 درصد نسبت به 12 ماه گذشته افزایش یافته است، اما سازمان بهداشتی و پرستاری بریتانیا اعلام کرده نیاز به پیوند عضو در هیچ زمانی بیشتر از امروز نبوده چرا که درحال حاضر 10 هزار نفر در انتظار پیوند عضو و 7 هزار نفر هر روز در انتظار اهدای خون هستند.

پاپ وظیفه کشورهای غربی برای استقبال از پناهندگان را یادآور شد

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود برای زائران یک معبد قدیس محبوب کاتولیک در جنوب ایتالیا دشواریها و مشقتهای زندگی پناهندگان را مورد تأکید قرار داد و استقبال از آنها را وظیفه دولتهای غربی دانست.

پاپ بندیکت شانزدهم روز یکشنبه 31 خرداد ماه وظیفه کشورهای غربی را برای استقبال از پناهندگان به رغم مشکلات اقتصادی و اجتماعی که آنها برای جامعه به همراه دارند یادآور شد.

وی در سخنرانی خود در میان هزاران نفر از زئران در معبد پادره پیو به عنوان یکی از محبوبترین قدیسهای ایتالیا گفت: بسیاری از افرادی که خواستار پناهندگی در کشورهای دیگر هستند از جنگ، آزار، جفا و فجایع طبیعی فرار کرده اند .

اظهارات پاپ درحالی ایراد شد که ایتالیا قوانین مهاجرت و ورود مهاجران خارجی به این کشور را محدودتر کرده است.

پایتخت ایتالیا و لیبی اخیرا سیاست جدید و مناقشه برانگیزی اعمال کرده اند که براساس آن نیروی دریای ایتالیا مهاجران غیرقانونی لیبی در آبهای این کشور را متوقف کرده و آن را به کشور خود باز می گرداند.

توافق رم و تروپلی برای بازگرداندن مهاجران بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا با انتقاد گروه های حقوق بشر و کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و همچنین واتیکان مواجه شده است ، چرا که در میان این افراد ممکن است پناهندگان هم قرار گرفته باشند.

کاتولیکهای اسپانیا با لایحه رفع محدودیتهای سقط جنین مبارزه می‌کنند

کلیسای کاتولیک روم در اسپانیا مبارزه جدیدی را علیه طرحهای حزب حاکم سوسیالیست برای رفع محدودیتهای قانونی سقط جنین در کشور آغاز کرده است.

کنفرانس اسقفهای اسپانیایی از تمام نمایندگان پارلمانی کاتولیک در مجلس عوام علیه لایحه سقط جنین براساس درخواست افراد، رأی دهند. اسقف یوان آنتونیو مارتینز کامیو اظهار داشت: دکترین سرسختانه کلیسا اظهار می دارد که هیچ مؤمن واقعی کاتولیک نمی تواند از این اقدام حمایت کند یا با آن موافقت کند، در غیر این صورت تکفیر خواهد شد.

براساس اصلاحات پیشنهاد شده، سقط جنین باید درحالی که فرد از هفته چهاردهم هم گذشته است براساس درخواست وی صورت گیرد. این قانون جدید همچنین دربرگیرنده بخشی است که سقط جنین 22 هفته ای را در صورت تأیید پزشک و تهدید سلامتی مادر یا نقص جنین نیز آزاد می شود. سقط جنین بیش از 22 هفته نیز تنها در صورت گواهی نقص جنین توسط پزشک صورت خواهد گرفت.

قانون کنونی که در سال 1585 تصویب شد سقط جنین را در طول 12 هفته اول بارداری مجاز می داند و در موارد هتک حرمت یا نقص جنین در طول هفته بیست و دوم نیز سقط جنین صورت می گیرد، اما قانون جدید در هر مرحله با تأیید پزشک سقط جنین را میسر می کند.

این درحالی است که مناقشه برانگیزترین بخش لایحه جدید پیشنهادی سقط جنین مادران 16 ساله بدون مشورت با والدین خود است. قرار است پارلمان اسپانیا تا ماه آینده درباره این لایحه به بحث و بررسی بپردازد اما اصلاح این قانون تا ماه اکتبر امکانپذیر نخواهد بود. کلیسای کاتولیک و گروه های ضد سقط جنین ستادهای رسانه ای را فعال کرده و در مدارس میان دانش آموزان اطلاع رسانی می کنند.

مسئله سقط جنین نیز یکی از نکات مناقشه کلیسا و دولت به ویژه پس از به قدرت رسیدن زاپاترو در سال 2004 است، در میان سایر نقاط مناقشه می توان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان، قوانین طلاق و تحقیقات سلولهای بنیادین اشاره کرد.

کوهستان معابد بودایی چین در فهرست میراث جهانی جای گرفت

کوهستان واتی به‌عنوان یکی از چهار کوهستان مقدس بودائیان چین سی و هشتمین مکانی در جمهوری خلق چین است که به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شده است.

تانگ مینگکانگ معاون سازمان میراث فرهنگی چین اظهار داشت: راه بسیار دشواری را برای ثبت این کوهستان در فهرست میراث جهانی یونسکو پشت سر گذاشتیم. سی و سومین جلسه کمیته میراث جهانی یونسکو به ریاست ماری جیزس سان سگاندو سفیر و عضو دائم اسپانیا در یونسکو برگزار شد.

کوهستان واتی، از کوهستانهای مقدس بودایی است که پنج قله مسطح دارد. چشم‌انداز فرهنگی این کوهستان دربرگیرنده 53 صومعه و معبد فاگوانگ است. این معبد ساختمانی است که در سال 857 و در سلسله تانگ به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ساختمانهای چوبی چین ساخته شد.این کوهستان همچنین دربرگیرنده معبد شانشینگ است؛ معبدی که دربرگیرنده 500 مجسمه به نشانه داستانهای بودایی است که با تصاویر سه بعدی از کوهستان و آب ترکیب شده است.

این ساختمانها در کوهستان وانی نشان دهنده توسعه معماری بودایی و تأثیر آن بر ساختمانهای چین برای دوره‌ای طولانی تر از یک هزار سال است. کوهستان واتی واقع در استان شانسی و بلندترین کوهستان در شمال چین است و معابد آن از قرن اول میلادی تا قرن بیستم ساخته شده است.

بقایای جسد بودا در چین به نمایش گذاشته شده است

دو مروارید که گفته می‌شود از بقایای جسد بودا پس از سوزاندن حاصل شده تا روز 2 ژوئیه (11 تیر ماه ) در موزه یونجو در پکن به نمایش عمومی گذاشته می‌شود.

درحالی که این مرواریدها که گفته می شود پس از سوزاندن جسد بودا ایجاد شده از معبدی در چین به موزه پایتخت بازگردانده شده 108 راهب و بیش از 400 نفر از بودائیان از بازگشت آن استقبال کردند.

شوان ین میزبان مراسم بازگشت این دو مروارید اظهار داشت: امیدوارم که این فرهنگ سنتی به دنبال تماشای دو مروارید میان مردم تقوت شده و قلب مردم را تطهیر کند.

مرواریدها قرار است تا روز 11 تیرماه در در بزرگترین سالن معبد که طی سالهای 581 تا 618 در سلسله سوی ساخته شده به نمایش عمومی گذاشته شود.

مدیر اجرایی دفتر این معبد گفت: مرواریدهای باقی مانده از جسد بودا را می توان از طریق تصاویر دیجیتالی روی دو صفحه نمایش بزرگ مشاهده کرد.

این مرواریدها در نوامبر 1981 در غار لییئین کشف شد و جز سه قطعه باقی مانده از جسد بودا در چین محسوب می‌شود. مروارید دیگر باقی مانده ای از دندان بودا است که در صومعه لینگوانگ نگاه داری می شود. مرواریدها به باقی مانده جسد بودا پس از سوزاندن اطلاق می شود که دربرگیرنده چند استخوان و 84 هزار قطعه مروارید شکل است که از خاکستر جسد بودا برجای مانده است.

سیکهای امریکا خواستار حفظ هویت دینی خود در ارتش شدند

رهبران جامعه سیک در ایالات متحده امریکا از نمایندگان قانونگذار کنگره خواستند تسهیلاتی فراهم کنند تا جوانان سیک بتوانند با حفظ هویت دینی خود در ارتش این کشور فعالیت کنند.

قانونگذاران کنگره امریکا هفته گذشته در همایش دو روزه ای درباره سیکیسم در واشنگتن شرکت کرده و از وجود قوانین پنتاگون مطلع شدند که به واسطه آن جوانان جامعه دینی سیک نمی‌توانند هنگام خدمت در ارتش امریکا نمادهای دینی خود را حفظ کنند.

این همایش از سوی بنیاد خور با محور ارائه آزادی‌های دینی و مدنی به جامعه سیک برگزار شد که نمایندگان مجلس سنا و کنگره در آن شرکت کرده و اظهار داشتند که اقداماتی برای بهبود این وضعیت به کار می‌گیرند.

براساس آمار 500 هزار سیک در امریکا زندگی می‌کنند. به دنبال اعتراضهای پیوسته جامعه سیک ، پنتاگون اوایل سال جاری قوانین خود را که جوانان سیک به طور کلی از پیوستن به نیروهای مسلح منع می‌کرد مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دادند.

در ماه ژانویه سال جاری میلادی ائتلاف سیکهای امریکا به وزیر دفاع این کشور نامه‌ای درباره دو نفر از سربازان سیک در ارتش ارسال کردند مبنی بر اینکه به آنها گفته شده بود به منظور ادامه خدمت در ارتش از انجام آداب دینی خود دست بردارید. ارسال این نامه موجبات بازنگری در قوانین پنتاگون در این رابطه را فراهم کرد.

این درحالی است که جامعه سیک صرفاً خواستار بازنگری در این رابطه نیست بلکه می‌خواهد جوانان سیک بتوانند با حفظ هویت دینی خود که به طور مشخص در این رابطه باید به ریش و موی بلند و پوشیدن دستاری برسر اشاره کرد، در ارتش حضور یابند.