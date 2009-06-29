احداث خانه عالم در تمام روستاهای واجد شرایط خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید کاظم علوی صبح دوشنبه در دیدار با مدیر‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به تأثیرگذاری فعالیت ‌های روحانیان مستقر در روستاها، افزود: تلاش می ‌کنیم در افق چهار ساله دولت دهم در تمام روستاهای دارای شرایط خانه عالم ساخته شود.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه ساخت خانه عالم و حضور روحانی در روستاها تأثیر بسیار مهمی در فرهنگ مردم دارد، خواستار مشارکت مردم در ساخت خانه ‌های عالم روستایی شد.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز گزارشی از روند پیشرفت خانه‌ های عالم در سطح استان ارائه کرد و گفت: در سال گذشته هر ماه دو خانه عالم در استان به بهره‌ برداری رسیده است.

حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در صف مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی قرار دارد، افزود: این سازمان نهادی است که فعالیت گسترده فرهنگی با محوریت معارف دینی و ولایی دارد و اکنون ثمره تلاش ‌های این نهاد انقلابی در عمق روستاها قابل مشاهده است.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان پویایی فعالیت‌ های فرهنگی در کشور را مرهون تلاشگران عرصه فعالیت‌ های فرهنگی و دینی دانست و یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی در صف مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی قرار دارد.