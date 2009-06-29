اجرای 340 برنامه هنری در قالب جشنواره تابستانی تبریز

جواد شریف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: جشنواره تابستانی تبریز از دهم تیرماه در محلات، پارک ها و بوستان های کلانشهر تبریز اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایرادات این جشنواره با نظارت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی رفع شده است، اظهار داشت: در قالب این جشنواره برنامه های مختلف فرهنگی و هنری همچون برنامه های طنز، تئاتر، جنگ شادی و مسابقات و سرگرمی های فرهنگی اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز نسبت به برگزاری "جشنواره تابستانی آذربایجان شرقی" با هدف جذب گردشگر از نقاط مختلف کشور به این استان اعلام آمادگی کرد و گفت: با تعامل و همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان این مهم تحقق پذیر است.

وی تعداد جذب گردشگر به آذربایجان شرقی را متناسب با جاذبه های توریستی این استان ندانست و با تاکید بر تعیین مسیرهای گردشگری اظهار داشت: پارسال شش میلیون نفر از سرعین دیدن کردند اما شمار مسافران به آذربایجان شرقی بیش از 500 یا 600 هزار نفر نبوده است؛ این در حالی است که با توجه به فاصله 240 کیلومتری تبریز تا سرعین می توان حداقل دو میلیون نفر از گردشگران واردشده به منطقه را به آذربایجان شرقی جذب کرد.

شریف نژاد در تشریح اقدامات شهرداری تبریز برای رونق گردشگری در این شهر گفت: افزایش اتوبوس های تبریزگردی به هفت دستگاه، پیش بینی فعالیت چهار دستگاه تاکسی به عنوان راهنمای توریست، تعیین فضای اداری لازم برای حضور مستمر نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با گردشگری در آن و تهیه و توزیع 150 هزار نقشه و سی دی معرفی جاذبه های گردشگری از جمله این اقدامات است.