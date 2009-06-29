تخصیص 50 میلیارد ریال به روستاهای هدف گردشگری آذربایجان شرقی

محمد اشرف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده به هر یک از 10 روستای هدف گردشگری آذربایجان شرقی پنج میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافت تا در این مناطق هزینه شود.

وی با بیان اینکه صنعت گردشگری بعد از روی کارآمدن دولت نهم رونق گرفته است، اظهار داشت: دولت نهم با تعیین مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری در جریان سفر نخست و دوم استانی، سهم بسزایی در رونق صنعت گردشگری آذربایجان شرقی داشته است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در دور نخست سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان شرقی 19 منطقه نمونه گردشگری و در دور دوم هفت منطقه نمونه گردشگری به تصویب رسید.

اشرف نیا خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی در برخی از این مناطق سرمایه گذاری کرده اند و در برخی دیگر مطالعات مربوطه هنوز به اتمام نرسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش احتمالی تصادف ها با افزایش سفرها در تابستان، اتخاذ تصمیمات منتهی به کاهش این آمار را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به نقش مهم روشنایی معابر برون شهری در عدم بروز تصادف، شرکت برق باید ترتیبی اتخاذ کند تا با تجدیدنظر در روشن بودن یک درمیان تیرهای برق، روشنایی این معابر به طور کامل برقرار شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تعامل بیش از گذشته دستگاه های اجرایی استان را در فراهم کردن فضای مطلوب گردشگری مورد تاکید قرار داد.