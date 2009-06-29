تابلوهای متحدالشکل در اراضی ملی فارس نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا دیهیمی صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در راستای مصوبات شورای پیشگیری از تخریب و تصرفات اراضی ملی و دولتی استان فارس، سازمان مسکن و شهرسازی استان پس از احداث کمربندهای حفاظتی پیرامون دو هزار و 500 هکتار از اراضی حوزه شهری، اقدام به ساخت و نصب تابلوهای متحدالشکل مبنی بر معرفی محدوده اراضی ملی محصور در کمربند حفاظتی کرده که در شهرستانهای شیراز نصب و در بقیه شهرستانها نیز به زودی نصب خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر روند تصرفات غیرقانونی اراضی محدوده شهرستانها، اظهار داشت: پس از اتخاذ تدابیر حفاظتی در سه ماهه اول سال جاری، ایجاد کمربند حفاظتی، به کارکیری کارشناسان حقوقی، تشکیل مستمر جلسات شورای حفاظت از اراضی در شهرستانها، مساعدت و همکاری مقامات قضایی و انتظامی و اجرای احکام صادره مبنی بر رفع تصرف شاهد کاهش چشمگیری روند تصرفات اراضی محدوده شهرها هستیم.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس عنوان کرد: پیرو هماهنگیهای صورت گرفته به زودی واحد حفاظت از اراضی به صورت سازماندهی شده و متمرکز برای گشت زنی مستمر و پیگیری رفع تصرفات اراضی شروع به کار می کند.

دیهیمی همچنین متذکر شد: همچنین به زودی تلفن گویای سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس برای اعلام شکایات یا اخبار ویژه حفاظت از اراضی ملی نیز راه اندازی می شود که این راهکار نیز در کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی ملی تاثیر ویژه ای برجای خواهد گذاشت.