کاکا بهترین بازیکن جام کنفدراسیون ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاکا با رای کمیته روزنامه نگاران فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، این عنوان را از آن خود کرد.

برپایه گزارش خبرگزاری آلمان، کاکا همچنین از سوی گروه مطالعات فنی فیفا هم به عنوان بهترین بازیکن دیدار نهایی معرفی شد.

عبدالمنیم حسین، یکی از اعضای این گروه، گفت: او (کاکا) تاثیر فوق العاده ای بر روی بازی داشت. قابلیت های تهاجمی کاکا، برزیل را به سطح جدیدی از فوتبال رسانده است. رفتارش هم همچون همیشه مثال زدنی است و بازیکن قابل احترامی به حساب می آید.

تیم هوارد، دروازه بان تیم ملی آمریکا هم دستکش طلایی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.