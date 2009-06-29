احمد زالی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "رفقای خوب" را پیام زین‌العابدینی نوشته که درباره جنگ است. داستان در زمان حال روایت می‌شود و قصه فرمانده گردانی است که برای عمل جراحی در بیمارستان بستری می‌شود. او از یکی از همرزمانش می‌خواهد از یکی از اعضای گردان که در سال‌های جنگ مجروح شده حلالیت بگیرد.

تهیه کننده "نقش و نقاش" گفت: قصه عاطفی و جذاب است و مخاطب تلویزیونی می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند. مقدمات کار طی شده و به زودی با انتخاب کارگردان پیش‌تولید شروع می‌شود. تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای در تهران و جنوب کشور انجام می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده شهریورماه فیلم کلید می‌خورد."رفقای خوب" در مرکز سیمافیلم تهیه می‌شود.

فیلم "نقش و نقاش" به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی زالی در بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همدان اکران می‌شود.