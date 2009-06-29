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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

جعفرزاده در گفتگو با مهر :

تعداد ناوگان هوایی 181 فروند است / آمار مدیرعامل هما نادرست است

تعداد ناوگان هوایی 181 فروند است / آمار مدیرعامل هما نادرست است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تعداد ناوگان حمل و نقل هوایی کشور را 181 فروند اعلام کرد که از این تعداد، هم اکنون 113 فروند فعال است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به اظهارات اخیر سعید حسامی مدیرعامل هواپیمایی هما گفت: تعداد ناوگان هوایی کشور 181 فروند است که 113 فروند آن در حال حاضر فعال بوده و تعداد ناوگان هوایی ایران ایر نیز 53 فروند است که 35 فروند آن فعال است.

رضا جعفرزاده افزود: برهمین اساس، آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این باره نادرست است.

وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری جهت رفاه حال مردم استان گلستان مجوز انجام پروازهای گرگان- کیش را صادر کرده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با اشاره به اینکه از این فرودگاه هفته ای 68 پرواز داخلی و بین المللی انجام می شود، گفت: از تاریخ 24 اسفندماه سال 87 تا تاریخ 6 تیرماه سال جاری، 69 پرواز حج عمره انجام شده که طی آن 16 هزار و 708 نفر زائر به جده و مدینه اعزام شده است.

حسامی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه پروازهای گرگان- کیش در اظهار نظری آمار ناوگان فعال هوایی کشور را 64 فروند اعلام کرده است.

کد مطلب 904234

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