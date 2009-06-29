تعداد ناوگان هوایی 181 فروند است / آمار مدیرعامل هما نادرست است

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به اظهارات اخیر سعید حسامی مدیرعامل هواپیمایی هما گفت: تعداد ناوگان هوایی کشور 181 فروند است که 113 فروند آن در حال حاضر فعال بوده و تعداد ناوگان هوایی ایران ایر نیز 53 فروند است که 35 فروند آن فعال است.

رضا جعفرزاده افزود: برهمین اساس، آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این باره نادرست است.

وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری جهت رفاه حال مردم استان گلستان مجوز انجام پروازهای گرگان- کیش را صادر کرده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با اشاره به اینکه از این فرودگاه هفته ای 68 پرواز داخلی و بین المللی انجام می شود، گفت: از تاریخ 24 اسفندماه سال 87 تا تاریخ 6 تیرماه سال جاری، 69 پرواز حج عمره انجام شده که طی آن 16 هزار و 708 نفر زائر به جده و مدینه اعزام شده است.

حسامی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه پروازهای گرگان- کیش در اظهار نظری آمار ناوگان فعال هوایی کشور را 64 فروند اعلام کرده است.