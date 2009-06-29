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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

امکان برقراری تماس 74 درصدی مردم خراسان جنوبی با صدای مشاور

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 74 درصد جمعیت استان امکان برقراری ارتباط با صدای مشاور را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق صبح دوشنبه در جمع مشاوران مرکز مشاوره تلفنی 148 استان با بیان اینکه مشاوره از نیازهای اساسی و حیاتی یک جامعه است، افزود: باید فرهنگ مشاوره را در سطح جامعه گسترش دهیم و این مهم به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: مشاوره فراز و نشیب‌هایی داشته ولی امروز توانسته است تا حدودی جایگاه خود را پیدا کند که این بسیار جای امیدواری دارد.

اکبری مطلق راه ‌اندازی مرکز جامع مشاوره در استان و مرکز مشاوره ژنتیک را از اقدامات مثبت سازمان در راه همه‌ گیر شدن و دسترسی همه مردم استان به این خدمات عنوان کرد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: تمامی شهرستان ‌های خراسان جنوبی در آینده به شبکه صدای مشاور متصل شوند.

اکبری مطلق به نگاه کارشناسانه سازمان بهزیستی در حوزه آسیب ‌های اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: خوشبختانه توجه به مسائل اجتماعی شتاب خوبی گرفته است و سیاست ‌گذاری ‌های مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه روش ‌های سنتی گذشته در راه کنترل و کاهش آسیب‌ های اجتماعی جواب نداده است، یادآور شد: امروز با استفاده از برنامه مطالعه شده و علمی اورژانس اجتماعی در صدد حل علمی مشکل آسیب ‌های اجتماعی هستیم.

کد مطلب 904235

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