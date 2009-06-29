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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۸

247 تن دانه روغنی کلزا در گیلان برداشت شد

247 تن دانه روغنی کلزا در گیلان برداشت شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از برداشت 247 تن دانه روغنی کلزا از 194 هکتار از مزارع کلزای این استان خبر داد.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش اقتصادی این مقدار محصول یک میلیارد و500 میلیون ریال است.

وی با اعلام اینکه دانه روغنی کلزا به قیمت تضمینی شش هزار و 200 ریال از کلزاکاران خریده می شود، ادامه داد: از این دانه  برای روغن کشی و از کنجاله آن برای تغذیه دام استفاده می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ترویج و گسترش کشت دانه روغنی کلزا وابستگی به واردات روغن را کاهش می ‌دهد، افزود: افزایش سطح زیرکشت دانه‌ های روغنی مانع از کاهش بازدهی اقتصادی همچنین تهدید امنیت غذایی به عنوان پیامدهای منفی وابستگی به واردات روغن می‌ شود.

گیلان 235 هکتار مزرعه کلزا دارد.

کد مطلب 904237

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