پراکندگی جمعیت مهمترین مشکل بخش عمران در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمدجواد کامیاب صبح دوشنبه در جلسه مشترک مسئولان استان کرمان و کمیسیون عمران اظهار داشت: استان کرمان با 183 هزار کیلومتر مربع بزرگترین استان کشور است و این درحالی است به دلیل جمعیت پائین استان پراکندگی جمعیت در سطح استان بسیار بالاست و همین مسئله موجب ایجاد مشکل در فعالیت های عمرانی می شود.

وی افزود: تخصیص اعتبارت بر مبنای سرانه جمعیت یکی دیگر از مشکلات استان است و این درحالی است که تنها وسعت 5 شهرستان در جنوب استان کرمان از نیمی از استانهای کشور بیشتر است درحالیکه جمعیت این شهرستانها از این استانها کمتر است.

کامیاب تصریح کرد: پراکندگی جمعیت در استان کرمان به طور متوسط 40 نفر در هکتار است.

وی با بیان اینکه اعتبارت عمرانی کرمان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، عنوان کرد: تنها در بخش پروژه های نیمه تمام و اتمام این طرح ها 480 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

کامیاب افزود: امسال بودجه عمرانی استان 153 میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.