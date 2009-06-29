غرب باید برای شناخت بهتر اسلام و مسلمانان تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در چهارمین همایش فارغ التحصیلان الازهر با عنوان "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" در قاهره با اشاره به اینکه گفتگو میان الازهر و غرب نیازمند بازگشت اعتماد میان اسلام و غرب است، اظهار داشت: به علت جنگی که غرب علیه مسلمانان راه انداخته، احساسات مسلمانان فرو ریخته، از این رو غرب باید این دیدگاه را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه مسلمانان از سیاست غرب مقابل جهان اسلام راضی نیستند، تصریح کرد: علت این امر مسئله فلسطین و ادامه نسبت مسلمانان به خشونت و ترور به صورتی است که حقیقت ندارد. اسلام قاطعانه برخورد تمدنها را رد می کند، زیرا اساس تمدنها پیشرفت مادی و معنوی انسان است تا تسامح، قبول دیگران و آزاد اندیشی برای فرهنگها و ادیان ایجاد شود.

وزیر اوقاف مصر با تأکید بر اینکه در طول تاریخ یاد گرفتیم جنگها مشکلی را حل نمی کنند بلکه به آنها می افزاید، گفت: به جای آن باید ازگفتگو که تنها زبان تمدنی است و ویژه انسان است و اسلام نیز خواستار شده، استفاده شود که تفاهم مشترک را به دنبال دارد زیرا غرب نیاز به شناخت بیشتر اسلام و مسلمانان دارد.

زقزوق افزود: نباید درباره تاریخ روابط فرهنگی میان تمدن اسلام و غرب اظهار تجاهل کرد، زیرا این تجاهل چهره غلطی در تمامی این روابط ایجاد می کند. مسلمانان به جز عدالت نمی خواهند، به ویژه اینکه جنگ مشکلات را حل نمی کند.

دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر نیز با اشاره به اینکه غرب در مقابل مسلمانان انصاف و عدالت را رعایت نکرده است، یادآور شد: ما از سوی مؤسسات دینی و سیاسی غرب متهم می شویم به اینکه اسلام دین خشونت و کشتار است، حال آنکه تمامی تلاشهای ما برای تبیین حقیقت اسلام شکست خورده است.

وی علت این شکست را بحران میان مسلمانان و غرب عنوان کرد که نگاهی نادرست میان طرفین وجود دارد که غربیها به منظور از بین بردن این بحران و چهره نادرست اسلام تلاش نمی کنند. از سوی دیگر مسلمانانی درغرب زندگی می کنند که آنها شیوه تمدنی خاصی دارند که باید به آن احترام گذاشت و این گفتگوها میان مسلمانان و غرب باید بر اساس قبول تکثرات، احترام به نظر دیگری و آزاداندیشی در جهان باشد.

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با اشاره به اینکه گفتگوی غرب با اسلام صلح جهانی را محقق می کند، افزود: شریعت اسلام دارای احکامی است که بر رعایت مصالح مردم و مبارزه با فساد تأکید دارد که گوهر شریعت مبارزه با افراط است.

چهارمین همایش بین المللی "فارغ التحصیلان الازهر" که انجمن فارغ التحصیلان الازهر مصر با عنوان "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" برگزار می کند، از یکشنبه 28 ژوئن ( 7 تیرماه) به مدت 3 روز در قاهره برگزار می شود. تفاهیم میان مسلمانان و مسیحیان در آمریکا، بازنگری روابط میان آمریکا و جهان اسلام، منابع ارزشمند گفتگو میان اسلام و غرب از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.