احیای شورای ورزش همگانی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صبح سه شنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی شواری ورزش همگانی استان در راستای توسعه ورزش همگانی برگزار خواهد شد.

در این جلسه علاوه بر استاندار به عنوان رئیس شورای ورزش آذربایجان شرقی، جمعی از مدیران دستگاه های اجرائی حضور می یابند.

مقرر است در این جلسه در خصوص بررسی موضوع بند ب ماده 117 و آخرین اقدامات دستگاههای دولتی، تدوین برنامه های فرهنگی ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در تابستان و برسی آخرین وضعیت فالیت تیمهای باشگاهای استان و تصمیم گیری در مورد تیم فوتبال ماشین سازی اقدامات لازم مورد برسی قرار گیرد.

در این نشست مدیر کل صدا و سیما، ریاست سازمان بازرگانی ، شهردار تبریز ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، فرماندهی نیروی انتظامی ، مدیر کل کار و امور اجتماعی ، ریاست سازمان آموزش و پرورش استان ، مدیر کل ارشاد و تبلیغات اسلامی ، ریاست دانشگاه تبریز ، سازمان ملی جوانان ، ریاست سازمان هلال احمر استان ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی تبریز ، ریاست سازمان دانشگاه پیام نور تبریز و ریاست هیات ورزشهای همگانی استان حضور داشته باشند.

گفتنی است به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل افت شدید ورزش آذربایجان شرقی طی سالیان اخیر، ناشی از عدم هماهنگی، همدلی و توجه کافی به این عرصه از سوی نهادهای مختلف بوده است.

به اعتقاد این عده، تشکیل شورای عالی ورزش در ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیران ارشد دستگاه های دولتی و نیز اتخاذ برنامه ها و سیاست های دراز مدت مفید و موثر خواهد بود.