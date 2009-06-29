اصل تشکیل هیئت ویژه زیر سئوال نرود/ وزارت ارتباطات پاسخگوی قطع sms باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش نظارت الکترونیک که ظهر دوشنبه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا علت قطع سیستم sms مشخص شده و سازمان بازرسی آن را دنبال خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع جزو مشکلاتی است که باید از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سئوال شود ولی یک سری اشکالات اجرایی است که ایجاد شده و ما هم آ ن را منتقل کرده ایم که آقایان باید توضیحات لازم را در این باره بدهند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت : قبل از انتخابات حامیان برخی کاندیداها موضوع قطع احتمالی sms را تذکر می دادند که این موضوع از شب انتخابات آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، اظهار داشت : بخشی از این مشکلات به خاطر تدابیر امنیتی است و اجتناب ناپذیر است. طبعاً باید این مسئله از مسئولان امنیتی سئوال شود که این موضوع تا چه اندازه مرتبط با تدابیر امنیتی بوده است و چه اندازه مربوط به مسائل فنی.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که نظر وی را درباره ترکیب هیئت ویژه بازشماری 10 درصد صندوق های رای که از سوی شورای نگهبان تشکیل شده است و اعتراضاتی که 3 کاندیدا به ترکیب این هیئت دارند، جویا شد تصریح کرد: در همه موضوعات می توان اشکال گرفت به هر حال هیئتی تشکیل شده است و سعی شده که افراد متین و معقولی در این هیئت جا بگیرند.

وی ادامه داد: در هر مجموعه ای افرادی هستند که گرایش هایی دارند اگر این طور فکر کنیم طبعاً در پرونده هر فردی می توانیم موضوعی پیدا کنیم و بگوییم که آن را قبول نداریم. اگر این طور پیش برویم فردا چیزهای دیگر را هم قبول نداریم.

پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: همین که شورای نگهبان برای اعتمادسازی دست به این ابتکار زده است باید از آن استفاده کنیم تا پیشرفت لازم به وجود بیاید و اگر باز هم اشکالات و سئوالاتی داریم آن را مطرح کنیم نه اینکه اصل این مسئله را مخدوش کرده و زیر سئوال ببریم.