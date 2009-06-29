تداوم اشغال جولان عواقب خطرناکی برای اسرائیل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه "اومدیا" رژیم صهیونیستی، محسن بیلار با اعلام این مطلب افزود: تاکنون رژیم صهیونیستی هیچ تمایلی از خود برای آغاز مذاکرات صلح در زمینه باز پس دادن بلندی های جولان به سوریه نشان نداده است.

وی افزود: هیچ تضمینی در این زمینه که نا امیدی سوری های ساکن در جولان منجر به حملات تلافی جویانه آنان بر ضد رژیم صهیونیستی شود، وجود ندارد.

پیش از این هاآرتص از طرحی جدید درباره سازش سوریه و رژیم صهیونیستی خبر داده بود که بر طبق آن دولت آمریکا در نظر دارد با تبدیل بلندی های جولان به منطقه ای عاری از سلاح، آن را به منطقه ای طبیعی به نام ایستگاه صلح تبدیل کند، که بازدید گردشگران سوری و صهیونیست از آن آزاد باشد.

بر اساس این طرح سوریه باید تعهد کند روابط خود را با حماس، حزب الله و ایران به تدریج کاهش دهد و در مقابل رژیم صهیونیستی طی چند سال از جولان عقب نشینی کرده و شهرک های ایجاد شده را از بین ببرد.