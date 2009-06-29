وضعیت تیم بسکتبال دانشجویان مانند تیم المپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال دانشجویان ایران ساعت 7 صبح فردا (سه شنبه) به منظور شرکت در بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی یونیورسیاد راهی بلگراد می‏‎شود. تیم کشورمان که در گروه E این رقابت‏‎ها با تیم‎های ترکیه و پرتغال همگروه است نخستین دیدار خود در این رقابت‎ها را مقابل تیم پرتغال انجام خواهد داد.

مهران حاتمی سرمربی تیم بسکتبال دانشجویان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت بازی نخست اظهارداشت: اگر بتوانیم این بازی را با برتری تمام کنیم تقریبا شانسمان برای صعود به دوره دوم صددرصد می‌شود. البته ناگفته نماند که پیروزی مقابل پرتغال فقط در حد حرف راحت است. در میدان بازی باید تلاش زیادی داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت تیم بسکتبال دانشجویان کشورمان خاطرنشان کرد: بازیکنان همگی برای رسیدن به بالاترین مرز آمادگی زحمت کشیدند. اما واقعیت این است که این تیم شباهت زیادی به تیم اعزامی به رقابت‎های المپیک 2008 پکن دارد. تیم ملی ایران بیشتر به منظور کسب تجربه به پکن رفت نه استفاده از تجربه‎هایی قبلی که البته وجود هم نداشتند.

سرمربی تیم بسکتبال دانشجویان کشورمان تصریح کرد: تیم من هم بیشتر برای تجربه اندوزی به صربستان می‌رود. البته انصراف یکی از تیم‎های گروه E شانسمان را برای صعود به دور دوم مسابقات بیشتر کرده است. خصوصا اینکه بتوانیم بازی اول را با پیروزی تمام کنیم.

حاتمی در ادامه با اشاره به ترکیب تیم بسکتبال دانشجویان و حضور "بنی کوچویی" در این ترکیب گفت: برای استفاده از این بازیکن در تیم ملی به نتیجه نرسیدیم. اما اعزام تیم ایران به مسابقات یونورسیاد بهترین فرصت برای به کارگیری "بنی کوچویی" بود تا توانایی این بازیکن را برای پست دو در میادین رسمی و دیدار با تیم‎های جهانی ارزیابی کنیم. چه بسا در صربستان به این نتیجه برسیم که در آینده احتمال ملی‌پوش شدن کوچویی وجود دارد.