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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

رایزنی عمر الکرامی و سید حسن نصرالله درباره مسائل لبنان و منطقه

رایزنی عمر الکرامی و سید حسن نصرالله درباره مسائل لبنان و منطقه

نخست وزیر اسبق لبنان با دبیرکل حزب الله دیدار و درباره مسائل این کشور و منطقه با وی رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، در این دیدار طولانی که روز چهارشنبه برگزار شد، رویدادهای گذشته، جزئیات انتخابات پارلمانی لبنان و افق های آتی این کشور و منطقه بحث و بررسی شد.

مسائل جهان عرب و چالش های فرا روی نیروهای مقاومت آن از جمله سیاست های حذف و توطئه علیه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

عمر الکرامی و سید حسن نصرالله بر ضرورت تحکیم وحدت ملی و آمادگی در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

خاطرنشان می شود عمر الکرامی نخست وزیر اسبق لبنان از رهبران اپوزسیون (طیف هشت مارس) به شمار می رود.

کد مطلب 904253

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