رایزنی عمر الکرامی و سید حسن نصرالله درباره مسائل لبنان و منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر چاپ لبنان، در این دیدار طولانی که روز چهارشنبه برگزار شد، رویدادهای گذشته، جزئیات انتخابات پارلمانی لبنان و افق های آتی این کشور و منطقه بحث و بررسی شد.

مسائل جهان عرب و چالش های فرا روی نیروهای مقاومت آن از جمله سیاست های حذف و توطئه علیه آنها مورد بررسی قرار گرفت.

عمر الکرامی و سید حسن نصرالله بر ضرورت تحکیم وحدت ملی و آمادگی در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

خاطرنشان می شود عمر الکرامی نخست وزیر اسبق لبنان از رهبران اپوزسیون (طیف هشت مارس) به شمار می رود.