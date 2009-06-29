بضاعت ایران در پرتاب نیزه همین است/ احتمال تجدیدنظر درهمکاری مربی روس

ابراهیم نوح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پرتابگران کشورمان گفت: برادران صمیمی با کسب نتایج خوب در مسابقات داخلی و خارجی پاسخ خوبی را به سرمایه گذاری فدراسیون در این مدت دادند و امیدواریم این روند رو به رشد ادامه داشته باشد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد کاوه موسوی در پرتاب چکش ادامه داد: متاسفانه چند سالی است در رشته های پرتاب نیزه و پرتاب وزنه شاهد افت هستیم و ورزشکاران نمی توانند به شرایط ایده آل برسند.

مسئول فنی ورزشکاران پرتابی در فدراسیون دوومیدانی خاطر نشان کرد: تقریبا سه سال است "چاپلیکو" یکی از مربیان روسیه ای با ورزشکارانی چون برادران آرخی، اسماعیل اکبری، مهدی علیزاده و تاتاری و برخی از پرتابگران نوجوان و جوان در زادگاه ورزش پرتاب نیزه یعنی گلستان به تمرین می پردازد اما با گذشت این زمان رکورد ایوب آرخی به عنوان بهترین پرتابگر این ماده بهبودی نیافته و شاهد هیچ تحولی در این ماده نیستیم.

وی با بیان اینکه بضاعت ما در پرتاب نیزه در همین حد است، تاکید کرد: نتایج مرحله دوم لیگ برتر باشگاه های کشور در 27 تیرماه (تهران) می تواند کمک خوبی به تصمیم گیری های فدراسیون در برنامه های ورزشکاران ومربیان این ماده کند.

نوح نژاد افزود: ما از عملکرد مربی خارجی پرتاب نیزه رضایت نداریم و قطعا کسب نتایج ضعیف باعث تجدید نظر در برنامه ها و ادامه همکاری فدراسیون با این مربی روس خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت پرتابگران وزنه نیز گفت: رکورد این ماده بیشتر در دست برادران شاهرخی بود اما مصدومیت و ادامه تحصیل باعث رکود این ورزشکاران شد. اما چند روزی است "ندروف" یکی از مربیان روسیه ای برای هدایت برادران شاهرخی، الوند و نودهی وارد ایران شده و کار خود را شروع کرده است و امیدواریم بزودی خبرهای خوبی از ارتقاء ورزشکاران پرتاب وزنه به ما برسد.