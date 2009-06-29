برنامه رقابت های ورزشکاران ایرانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، نخستین دوره رقابت های آسیایی نوجوانان امروز آغاز می شود و ورزشکاران ایران در دو رشته شیرجه و دو و میدانی فردا به رقابت با حریفان خود می پردازند.

حمید کریمی فردا ساعت 15/9 در رشته شیرجه در تخته سه متر به رقابت با حریفان خود می پردازد. شیرجه رو کشورمان در صورت صعود به فینال، ساعت 30/15 همان روز به میدان خواهد رفت.

در رشته دو و میدانی هم فردا 6 نماینده خواهیم داشت. حسن تفتیان در دوی 100 متر ساعت 05/16 به رقابت با حریفان می پردازد. مهسا کارگری در پرش ارتفاع ساعت 10/16 به میدان می رود. زهرا رئیسی ساعت 35/16 در دوی 100 متر با دیگر حریفان رقابت می کند. علی شیریان ساعت 17 در پرتاب دیسک به میدان می رود.معصومه خادمی و امیر بیرانوند هم در دوی 1500 متر به ترتیب در ساعت های 20/16 و 18 به میدان می روند.