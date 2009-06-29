حمایت از اسرائیل در آمریکا کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، مرکز تحقیقاتی "اسحاق رابین" در تل آویو از دیروز یکشنبه میزبان جمعی از اساتید دانشگاه های آمریکا است.

این برنامه به منظور مبادلات علمی و همچنین بحث درباره شرایط خاورمیانه ترتیب داده شده و "دالیا رابین" دختر نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی ریاست این مرکز را بر عهده دارد.

بر همین اساس در مباحثی که روز گذشته در این مرکز انجام شد شرکت کنندگان که تمام آنها از اساتید دانشگاه های آمریکا بودند اعلام کردند که حمایت از سیاستهای رژیم صهیونیستی در میان دانشگاهیان ایالات متحده به طور چشمگیری کاهش یافته است.

در همین رابطه پروفسور "ریچارد ساموئل" از کارشناسان موسسه فناوری ماساچوست و مدیر مرکز MIT مطالعات بین الملل آمریکا گفت : وضعیت در امریکا تغییر کرده و به نظر من این تغییر شایسته توجه در بسیاری از موارد است. ما درباره یک حمایت بدون سوال و جواب صحبت می کنیم و من می گویم که حمایت از اسرائیل در آمریکا کاهش یافته ویا به عبارت بهتر این کاهش خیلی چشمگیر بوده است.

این کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در میان دانشگاهیان آمریکا در حالی رخ می دهد که از زمان روی کار آمدن نتانیاهو به عنوان نخست وزیر در سرزمین های اشغالی، و به دلیل تندروی های او و مخالفت وی با توقف شهرک سازیها در مناطق فلسطینی، رابطه چندان مناسبی میان او و کاخ سفید حاکم نیست.