پیشنهاد موسوی برای بازشماری اکنون در دست بررسی است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به پایان مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای معرفی نمایندگان کاندیداها به منظور بازشماری تعدادی از صندوقهای اخذ رای و اینکه آیا این مهلت قابل تمدید خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: در ساعات پایانی روز گذشته یکی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی پیشنهادی را از سوی میرحسین موسوی به شورای نگهبان ارائه داد و این پیشنهاد از سوی شورای نگهبان مثبت تلقی شد.

وی افزود: این پیشنهاد امروز از ساعت 9 تا 11 توسط اعضای هیئت ویژه و نمایندگان آقای میرحسین موسوی در حال بررسی است و ما همچنان منتظریم تا از نتیجه این جلسه مطلع شویم .

کدخدایی ادامه داد: در هر حال دفاتر استانی ما آماده بازشماری به روش پیشنهادی مهندس میرحسین موسوی هستند و امیدواریم نتیجه ای به دست بیاید تا تعدادی از صندوقها مورد بازشماری قرار بگیرند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که در صورت عدم حصول نتیجه آیا احتمال تمدید این مهلت وجود دارد یا خیر، گفت: امیدواریم کار به آن مرحله نرسد و امروز نتیجه نهایی اعلام شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا هر مدلی که میرحسین موسوی پیشنهاد دهد مورد قبول شورای نگهبان و هیئت ویژه خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: البته مدلی که قابل اجرا باشد را انجام می دهیم ولی برای ما بازشماری کل صندوقها امکان پذیر نیست.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا پیشنهاد محسن رضایی و شروطی که برای هیئت ویژه تعیین کرده است نیز مورد بررسی قرار می گیرد یا خیر، خاطر نشان کرد: آقای محسن رضایی از شکایت خود انصراف داده اند و بحثی در این خصوص وجود ندارد.