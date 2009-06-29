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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

با افتتاح دوربرگردان بزرگراه شهید صیاد 70 درصد بار ترافیکی میدان سپاه کاهش یافت

با افتتاح دوربرگردان بزرگراه شهید صیاد 70 درصد بار ترافیکی میدان سپاه کاهش یافت

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 7 از بازگشایی دور برگردان بزرگراه شهید صیاد شیرازی به سمت میدان سپاه خبر داد و گفت : با اجرای این طرح 60 تا70 درصد ترافیک میدان سپاه برطرف و تداخل ایجاد شده خودرو ها در این میدان حذف شد .

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی فقیری با اعلام این خبر گفت : این اصلاح هندسی با هدف حذف حرکت تداخلی خروجی خیابان خواجه نصیر شرقی به میدان سپاه انجام شد.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه 7، ادامه داد : خودروهایی که از خیابان خواجه نصیر خارج می شوند برای دسترسی به غرب و جنوب  میدان سپاه ،امکان دسترسی مستقیم را نداشتند که براین اساس دوربرگردان صیاد ایجاد شد و این خودرو ها مجدد به سمت جنوب (میدان سپاه) حرکت می کنند.

وی تصریح کرد : در این طرح بخشی از ضلع شمال شرقی میدان سپاه تعریض وبا ایجاد سواره رو ودوربرگردان این محدوده نیز بازگشایی شد.

به گفته فقیری ، با اجرای این طرح مشکل ترافیکی میدان سپاه بین 60 تا70 درصد کاهش یافته است و تداخل خودرو ها در خیابان خواجه نصیر شرقی حذف و تسهیلات خوبی برای شهروندان ایجاد شده است.

وی افزود : برای خودروهایی که از خیابان سپاه وارد میدان می شدند گشایش ایجاد و مشکل ترافیک و تراکم در این میدان برطرف شد.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه 7، متراژ دور برگردان یاد شده را 100 متر مربع اعلام کرد وافزود:هزینه اجرای این طرح را که شامل تعریض شمال شرقی میدان سپاه، دور برگردان وخشک چینی این میدان می شود را  در حدود 36 تا 40 میلیون تومان اعلام کرد.

کد مطلب 904260

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