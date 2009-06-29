با افتتاح دوربرگردان بزرگراه شهید صیاد 70 درصد بار ترافیکی میدان سپاه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر مهدی فقیری با اعلام این خبر گفت : این اصلاح هندسی با هدف حذف حرکت تداخلی خروجی خیابان خواجه نصیر شرقی به میدان سپاه انجام شد.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه 7، ادامه داد : خودروهایی که از خیابان خواجه نصیر خارج می شوند برای دسترسی به غرب و جنوب میدان سپاه ،امکان دسترسی مستقیم را نداشتند که براین اساس دوربرگردان صیاد ایجاد شد و این خودرو ها مجدد به سمت جنوب (میدان سپاه) حرکت می کنند.

وی تصریح کرد : در این طرح بخشی از ضلع شمال شرقی میدان سپاه تعریض وبا ایجاد سواره رو ودوربرگردان این محدوده نیز بازگشایی شد.

به گفته فقیری ، با اجرای این طرح مشکل ترافیکی میدان سپاه بین 60 تا70 درصد کاهش یافته است و تداخل خودرو ها در خیابان خواجه نصیر شرقی حذف و تسهیلات خوبی برای شهروندان ایجاد شده است.

وی افزود : برای خودروهایی که از خیابان سپاه وارد میدان می شدند گشایش ایجاد و مشکل ترافیک و تراکم در این میدان برطرف شد.

معاون حمل ونقل ترافیک منطقه 7، متراژ دور برگردان یاد شده را 100 متر مربع اعلام کرد وافزود:هزینه اجرای این طرح را که شامل تعریض شمال شرقی میدان سپاه، دور برگردان وخشک چینی این میدان می شود را در حدود 36 تا 40 میلیون تومان اعلام کرد.