"حکومت جهانی مهدی(عج)" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب درباره آینده بشریت، صلح و عدالت، اعتقاد مذاهب و مسلمانان درباره ظهور حضرت مهدی(عج) است.

آینده روشن، مصلح بزرگ در میان اقوام دیگر، انقلاب جهانی، آمادگیهای لازم برای حکومت جهانی، انتظار، مصلح بزرگ جهانی در منابع اسلامی، نشانه‌های آغاز انقلاب برخی عناوین این کتاب هستند .

ویژگیهای عقیده شیعه پیرامون مهدی و پرسشهایی که از این عقیده برخواسته، راه پیروزی آن مصلح بزرگ و روش‌ حکومت جهانی او نیز برخی دیگر از عناوین کتاب هستند .

چاپ ششم کتاب "حکومت جهانی مهدی(عج)" در 3000 نسخه و 304 صفحه از سوی انتشارات نسل جوان منتشر شده است .