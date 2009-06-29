به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: هدف از شرکت دانشگاه تبریز در این نمایشگاه ارائه توانمندی ها و گسترش روابط علمی، پژوهشی و آموزشی این دانشگاه با دانشگاه های منطقه به ویژه کشور تاجیکستان است.

وی افزود: با توجه به پتانسیل های دانشگاه تبریز از جمله وجود نزدیک به 600 نفر عضو هیئت علمی، دایر بودن 76 رشته دکترا و 114 رشته کارشناسی ارشد، فعالیت 6 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای بین المللی این دانشگاه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به آغاز فعالیت پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز، افزود: با توجه به راه اندازی پردیس بین المللی ارس و امکان جذب دانشجویان خارجی بستر مناسب جدیدی برای گسترش فعالیت های آموزشی و جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه فراهم شده که برگزاری این نمایشگاه فرصت خوبی را در این زمینه فراهم می کند.

علوی اظهار داشت: نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی از 15 تا 16 تیرماه با نظارت و هماهنگی وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری در کشور تاجیکستان فارسی زبان به منظور معرفی آخرین دستاوردها در عرصه های علمی، فناوری، فراهم آوردن زمینه تامین نیازهای دانشگاه ها و موسسات کشورهای منطقه در زمینه تجهیزات و فناوری های آموزشی، پژوهشی و فناوری و گسترش روابط و توسعه تبادلات علمی، آموزشی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اقدامات این مرکز برای شرکت در این نمایشگاه افزود: با تلاش واحدهای دانشگاه تلاش شده است پتانسیلهای علمی و آموزشی و توانمدیهای اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز به شکل مناسبی ارایه و در معرض بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گیرد.