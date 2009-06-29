اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، یک هیئت 10 نفره از پزشکان نروژی از فردا وارد استان یزد می ‌شوند. این تیم 10 نفره با شعار "ورزش، فرهنگ و سیاست" به استان یزد سفر می‌ کنند و از جاذبه ‌های توریستی این استان بازدید خواهند کرد.

براساس برنامه ‌ریزی اداره کل تربیت‌ بدنی استان یزد، این گروه 10 نفره فردا شب در دروازه قرآن یزد مورد استقبال مسئولان ورزشی استان قرار خواهند گرفت و سپس مسیر بلوار جمهوری را در مراسمی نمادین با دوچرخه سواری طی کرده و در میادین و خیابانهای اصلی شهر حاضر می ‌شوند.

بازدید از تکیه امیرچخماق، موزه آب، مسجد جامع، زندان اسکندر، باغ دولت ‌آباد، آتشکده، بیمارستان افشار و بیمارستان مرتاض از دیگر برنامه‌ های سفر سه روزه پزشکان نروژی به استان یزد است.

این گروه همچنین با حضور در شهرستان اردکان از جاذبه طبیعی و تاریخی "چک چک" بازدید خواهند کرد و پس از آن یزد را به مقصد نایین ترک می ‌کنند.

دوچرخه سوار یزدی قهرمان رده سنی جوانان شد

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رده سنی جوانان در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، محمد بیک‌ خورمیزی از استان یزد توانست در ماده یک کیلومتر و دو کیلومتر در رده سنی جوانان حائز رتبه نخست شود.

این ورزشکار همچنین در ماده سه کیلومتری توانست به مدت دو ثانیه رکورد آسیا را در رده سنی جوانان بهبود بخشد. وی همچنین در ماده المپیک اسپرنت در قسمت تیمی یزد توانست مقام دوم کشور را از آن خود کند.

این دوره از مسابقات که از صبح روز یکشنبه آغاز شده بود، عصر دوشنبه پایان خواهد یافت.

نفرات برتر کشتی انتخابی استان یزد معرفی شدند

مسابقات کشتی انتخابی استان یزد در رده سنی نونهالان با حضور 45 کشتی ‌گیر و با انجام 44 کشتی در 10 وزن برگزار شد. در این مسابقات ورزشکارانی از شهرستانهای یزد، میبد، اردکان و مهریز در سالن پنبه‌ کاران یزد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در این مسابقات علی میرحسینی در وزن 38 کیلوگرم، محمدامین‌ سالاری در وزن 47 کیلوگرم، جاسم ابهت در وزن 53 کیلوگرم، هادی میرحسینی در وزن 66 کیلوگرم، علیرضا چرخکار در وزن 73 کیلوگرم و علی حسین زاده در وزن 85 کیلوگرم حائز رتبه ‌های برتر شدند.

در مجموع تیمی نیز تیم کشتی شهرستان یزد با کسب شش امتیاز مقام نخست استان یزد را از آن خود کرد.