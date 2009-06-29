طرح نظارت ویژه تابستان در گیلان آغاز شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح با هدف تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی، برخورد با تخلفات احتمالی و نیز تسریع در رسیدگی به تخلفات در استان گیلان اجرا می شود.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح جلسات هماهنگی با دستگاههای ذیربط از جمله فرمانداری، نیروی انتظامی، حمل و نقل پایانه، شبکه بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گرشگری، تعزیرات حکومتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی برگزارشده است.

امینی بیان داشت: از مشارکت فعالانه بازرسان اتحادیه های صنفی و ناظران افتخاری در امر اطلاع رسانی و امور اجرایی این طرح استفاده خواهد شد.

وی گفت: در این طرح بر فعالیت در بخش کالایی شامل؛ نظارت بر بخش آهن آلات، مصالح ساختمانی نظیر تیرآهن، میلگرد، فولاد، سیمان و همچنین فرآوردههای نفتی نظیر بنزین، گازوئیل، روغن موتور و...نظارت می شود.

رئیس بازرگانی گیلان ادامه داد: نظارت بر فعالیت در بخش خدماتی شامل؛ واحدهای اقامتی، اماکن ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و تاریخی، مراکز سیاحتی و شهر بازی، شرکتهای مسافربری، تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی شهری و بین شهری، آژانسها، پارکینگها و توقفگاهها، انبارها و سردخانه ها، شرکتهای توزیع و پخش کالا، فروشگاههای زنجیره ای، مشاورین املاک، غذاخوریها، رستورانهای بین راهی و ... از مهمترین بخشهای نظارتی دراین طرح است.