فیزیک واقعیت را وارد دنیای مجازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیهای رایانه ای از گرافیکهای سطح پایین در دهه 1980 تا بازیها و شخصیتهای رایانه ای پرداخته شده کنونی مسیر طولانی را پشت سر گذاشته اند. با این همه اکنون بازیهای رایانه ای در مرز ورود به تحولی بسیار عظیم و ناگهانی قرار دارند.

پردازشگرهای چند هسته ای جدید و برخی از نرم افزارهای هوشمند این امکان را برای دانشمندان و مهندسان رایانه ای به وجود می آورد که جهان واقعی را با استفاده از شیوه هایی خاص به جهانی مجازی تبدیل کنند که قوانین فیزیک بر آن حکمفرما خواهد بود.

برخی از متخصصان حتی تا جایی پیش رفته اند که امکان ایجاد جهانی مجازی و غیر قابل تشخیص از جهان واقعی مشابه آنچه در سه گانه های ماتریکس نشان داده شد را تا چند سال آینده غیر ممکن نمی دانند. یکی از شیوه های فیزیکی که قرنها قدمت دارد ردیابی شعاعی خوانده شده و به منظور محاسبه چگونگی رفتار پرتوهای نوری در محیطهایی تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد. این شیوه یکی از روشهایی است که طی سالهای اخیر به میزان زیادی مورد استفاده متخصصان رایانه ای قرار گرفته است.

برای مثال با استفاده از این روش و با تابش دادن دسته ای از شعاعهای نوری به هر تک پیکسل موجود در صحنه می توان رنگ شعاعهای تابانده شده را متناسب با نوع سطحی که با آن برخورد می کند، تعیین کرد. با استفاده از این شیوه همچنین می توان شیوه بازتاب یا شکست شعاعها را نیز مشابه آنچه در جهان واقعی رخ می دهد، محاسبه کرد.

دنیل پول متخصص لابراتوار اینتل در کالیفرنیا معتقد است می تواند دنیای مجازی را متشکل از دو تا سه میلیون پرتو نوری بر روی هر صحنه به وجود آورد به شکلی که کاربر بتواند در زمان واقعی در این دنیا حرکت کند. آزمایش این دنیای مجاز و تعامل انسان با آن شگفت انگیز بوده است. با این وجود این فناوری تنها در ابعاد 512 پیکسل مربع ارائه شده است و به گفته دنیل پول برای داشتن جهان مجازی کامل به صدها شعاع نوری در پیکسل نیاز خواهد بود. این در حالی است که نمونه ارائه شده در قالب 10 شعاع در پیکسل بوده است.

قدرت محاسبه در این شیوه شبیه سازی فرایندهای فیزیکی را از کوچکترین ابعاد تا عظیم ترین آنها به وجود خواهد آورد.



بر اساس گزارش نیوساینتیست، این شبیه سازی می تواند شبیه سازی صدای ناشی از شکل گیری فرایندهای فیزیکی مانند صدای ریزش آب را نیز در بر گیرد. با مدل سازی حبابهای به وجود آمده ناشی از ریزش آب و چگونگی حرکت این حبابها می توان صدای کاملا طبیعی این پدیده را بازسازی کرد.