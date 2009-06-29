سامانه تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان در کشور طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مونا دلاوریان - پژوهشگر طرح شیوع اختلالات رفتاری را در سطح جهان بین 6 تا 10 درصد کودکان و نوجوانان مدرسه ای ذکر کرد و گفت: با توجه به اهمیت تشخیص و درمان این بیماری، در این طرح اختلالات اضطراب، افسردگی و اضطراب همزمان، نقص توجه، پیش فعالی و اختلال سلوک مورد توجه قرار گرفت.

دلاوریان علت انتخاب این دسته از اختلالات را شباهت زیاد نشانه های آنها و همچنین کم توجهی به نشانه های رفتاری کودکان مبتلا در مدارس ذکر کرد و گفت: در این طرح با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی داده های اطلاعاتی 200 کودک مبتلا و سالم از چند مرکز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و از یافته های آن در سامانه هوشمند بهره برداری شد.

وی افزود: ما موفق شدیم دقت متوسط تشخیص را به 97 و 3 دهم درصد شامل دقت 100 درصد در تشخیص اضطراب، 100 درصد در اختلال افسردگی و 100 درصد برای نقص توجه و بیش فعالی برسیم.

پژوهشگر طرح اهمیت این سامانه نرم افزاری را در کمک به متخصص روان درمانی برای افزایش زیاد دقت در تشخیص ذکر کرد و گفت: 2 هدف اصلی این طرح، تمایز کودک سالم از بیمار و سپس تعیین نوع اختلال رفتاری بوده است که هر دوی آنها نیز محقق شد.